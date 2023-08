Aż trudno uwierzyć w taką serię reprezentacji Polski. Fatum nad siatkarkami w ME

Żeby zrozumieć, o jakich zaszłościach rywalizacji turecko-polskiej mowa, trzeba by cofnąć się aż do 2017 roku. Wówczas po raz pierwszy Biało-Czerwone zostały wyeliminowane przez Turczynki z mistrzostw Europy. Polki przegrały w barażu o miejsce w ćwierćfinale z Turcją 1:3. Ostatecznie Turczynki zdobyły wówczas brązowe medale.

Klątwa tureckich siatkarek nad Biało-Czerwonymi

Dwa lata później, przy okazji kolejnych ME, znowu Polki trafiły na te same przeciwniczki. Turczynki zagrały z Biało-Czerwonymi na etapie półfinału. Wynik z 2019 roku w przypadku ME był zresztą najlepszym, jaki osiągnęła reprezentacja pod okiem trenera Jacka Nawrockiego. Polki, choć wdarły się do czołowej czwórki Starego Kontynentu, przegrały z Turcją 1:3. Ostatecznie Turczynki zostały wicemistrzyniami Europy.

Dwa lata później? Kolejne ME, tym razem w 2021 roku i… ponownie Polki trafiają na Turczynki. Tym razem Biało-Czerwone grają z Turcją w ćwierćfinale i przegrywają 0:3. W najgorszym stylu z wszystkich trzech meczów, które zagrały obie drużyny na przestrzeni wspomnianych, minionych edycji mistrzostw Europy.

Co na pocieszenie dla Polek? W rozgrywkach Ligi Narodów 2023 Biało-Czerwone były lepsze od swoich środowych rywalek, na etapie fazy interkontynentalnej. Do tego można dołożyć dwie wygrane w trzech sparingach, które Polska z Turcją zagrały przed ME. Jak jednak pokazuje historia, nasze siatkarki czeka naprawdę trudne wyzwanie.

Polska – Turcja, kiedy i gdzie oglądać ćwierćfinał ME?

Biało-Czerwone już w środę zagrają o miejsce w najlepszej czwórce mistrzostw Europy. Żeby tak się stało, reprezentacja Polski będzie musiała pokonać Turcję, czyli niedawne zwyciężczynie Ligi Narodów.

Mecze ME siatkarek można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz TVP Sport. W wersji online transmisje dostępne są na platformie Polsat Box Go czy stronie internetowej TVP Sport. Początek pojedynku Polek z Turczynkami o godzinie 17:00.

Czytaj też:

Były selekcjoner reprezentacji Polski o szansach w meczu z Turcją. Wskazał, co może mieć znaczenieCzytaj też:

Magdalena Stysiak odniosła się do największej zagadki reprezentacji. Wymowne słowa