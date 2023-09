Kiedy mecz Polska – Słowenia w półfinale mistrzostwach Europy? Znamy datę i godzinę

Po bardzo łatwej fazie grupowej i dwóch starciach w play-offach, polscy siatkarze zdołali awansować do półfinału mistrzostw Europy. Od teraz rywalizacja będzie toczyła się w Rzymie, a nasi rodacy powalczą o jeden z medali. Wszyscy jednak – od kibiców, przez ekspertów, po nich samych – liczą, że na ich konto trafi kolejne złoto. Aby tak się stało, trzeba najpierw pokonać Słowenię.

Kiedy mecz Polska – Słowenia w mistrzostwach Europy?

Mimo iż ta drużyna to również jeden z faworytów do ostatecznego triumfu, Biało-Czerwoni wcale nie stoją na straconej pozycji. W ćwierćfinale, gdzie ich oponentami byli Serbowie, pokazali bowiem dużą klasę. Choć przegrali pierwszy set, odwrócili losy spotkania. I to pomimo faktu, iż w trzeciej partii obie ekipy uzbierały ponad 30 punktów. Ostatecznie to właśnie podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3:1.

Słoweńcy natomiast na tym samym etapie czempionatu Starego Kontynentu pokonali Ukrainę i to w niesamowitych okolicznościach. Nasi półfinałowi rywale przegrywali już 0:2, ale wtedy nastąpił wielki zwrot akcji i ostatecznie to trzykrotni wicemistrzowie Europy przeszli dalej. Emocje w ich starciu z Polakami są więc gwarantowane.

Znamy termin meczu Polska – Słowenia w półfinale ME

Kolejny mecz reprezentacji Polski to już półfinał mistrzostw Europy. Zanim Biało-Czerwoni do niego przystąpią, będą mieli krótką chwilę na odpoczynek – a konkretnie jeden dzień. W związku z tym do boju ze Słowenią ruszą w czwartek, 14 września. Kibice nie będą musieli martwić się, że pójdą spać zbyt późno, ponieważ potyczka powinna rozpocząć się o godzinie 18:00. Mecz naszych siatkarzy będzie pierwszym półfinałem zaplanowanym na ten dzień.

Jak zwykle starcie to będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i online. W tym pierwszym wariancie transmisję przeprowadzą kanały TVP i Polsatu Sport. W drugim fani siatkówki powinni skierować się do serwisów sport.tvp.pl lub polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

To było jak nóż w plecy dla Nikoli Grbicia. Jego brat zdradził szczegółyCzytaj też:

Nikola Grbić wytknął największy problem Bartosza Kurka. Szczerze go opisał