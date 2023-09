Imponujący wyczyn polskich siatkarzy. Rekord jest na wyciągnięcie ręki

Reprezentacja Polski znakomicie spisała się w tegorocznych mistrzostwach Europy, aczkolwiek – jak mówi Bartosz Kurek – „robota jeszcze nie jest skończona”. Przed nami wielki finał turnieju, w którym zmierzymy się z Włochami, aktualnie drugą najlepszą drużyną Starego Kontynentu. Co ciekawe Biało-Czerwoni stoją przed szansą nie tylko na zdobycie złotego medalu, ale także na wyrównanie i pobicie rekordu ustanowionego ponad półtorej dekady temu.

Polscy siatkarze mogą pobić rekord

Okazja ku temu jest świetna, ponieważ podopieczni Nikoli Grbicia wyglądają bardzo dobrze również w meczach, w których przychodzi im rywalizować z trudnymi przeciwnikami. Bo że przez fazę grupową mistrzostw Europy przeszli jak burza (5/5 zwycięstw, 15:1 bilans setów) to nie może dziwić. Klasę pokazali jednak później również w play-offach, najpierw pokonując Serbię, a potem Słowenię. W obu przypadkach wychodzili ze sporych opresji i imponowali jakością oraz efektownością gry.

Kibice naszej kadry na pewno nie mieliby nic przeciwko, aby Polacy podtrzymali dobrą passę w finale z Włochami, bo to oznaczałoby wyrównanie rekordu z 2006 roku. Wtedy to, za kadencji Raula Lozano, wyśrubowali serię 17 oficjalnych meczów bez porażki. Teraz Biało-Czerwoni mają na koncie jedno zwycięstwo mniej. Z kolei dawne osiągnięcie będą mogli pobić już w pierwszym meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, które rozpoczną pod koniec września.

Wyniki 16 ostatnich oficjalnych meczów reprezentacji Polski

Polska 3:1 Słowenia (mistrzostwa Europy, 14 września) Polska 3:1 Serbia (mistrzostwa Europy, 12 września) Polska 3:1 Belgia (mistrzostwa Europy, 10 września) Czarnogóra 0:3 Polska (mistrzostwa Europy, 6 września) Polska 3:0 Dania (mistrzostwa Europy, 5 września) Polska 3:0 Macedonia Północna (mistrzostwa Europy, 3 września) Holandia 1:3 Polska (mistrzostwa Europy, 1 września) Polska 3:0 Czechy (mistrzostwa Europy, 31 sierpnia) Polska 3:1 USA (Liga Narodów, 23 lipca) Japonia 1:3 Polska (Liga Narodów, 22 lipca) Polska 3:0 Brazylia (Liga Narodów, 20 lipca) Japonia 0:3 Polska (Liga Narodów, 9 lipca) Polska 3:0 Kanada (Liga Narodów 8 lipca) Polska 3:1 Brazylia (Liga Narodów, 7 lipca) Polska 3:2 Słowenia (Liga Narodów, 5 lipca) Włochy 1:3 Polska (Liga Narodów, 25 czerwca)

