Polska – Słowenia na początek turnieju kwalifikacyjnego. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Reprezentacja Polski zaczyna zmagania w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Po brązowym medalu Ligi Narodów i ćwierćfinale mistrzostw Europy przychodzi czas być może na najważniejszą imprezę roku. To ona w dużej mierze zadecyduje, kto pojedzie na turniej do Paryża.

Polki rozpoczynają walkę o Paryż

Do Łodzi przyjechało osiem ekip, z czego tylko dwie wyjadą zadowolone z kwalifikacji na turniej olimpijskich. Choć teoretycznie Polki były losowane z trzeciego koszyka, to i tak mają duże szanse na awans. Trzeba jednak pokonać wiele zespołów. Pierwszym z nich jest Słowenia, z którą Biało-Czerwone mierzyły się na EuroVolley 2023.

W spotkaniu rozgrywanym w Gandawie zawodniczki Stefano Lavariniego nie dały szans rywalkom. Wygrały 3:0 zwyciężając w setach do 19, 14 i 19. Zespół rywalek przeszedł gruntowną przebudowę, co widać po bardzo młodym składzie. Od ubiegłego roku selekcjonerem kadry jest Marco Bonitta, który w latach 2007-2008 pełnił tę samą funkcję w reprezentacji Polek.

Polki przystąpią do meczu w najmocniejszym składzie. Po kontuzji, która pozbawiła szansy gry na mistrzostwach Europy, wraca Martyna Czyrniańska. Zawodniczka Eczacibasi Stambuł zastąpiła miejsce Weroniki Szlagowskiej. Poza 19-latką możemy liczyć w ofensywie na Magdalenę Stysiak, jedną z najlepszych atakujących.

Mecz Polska – Słowenia siatkarek. Transmisja TV, online

Mecz Polska – Słowenia w ramach turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu rozpocznie się w sobotę, 16 września, o godzinie 17:30 w łódzkiej Atlas Arenie. Spotkanie w telewizji będzie transmitować TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. Ponadto dostępna będzie także transmisja online w serwisie Polsat Sport Go oraz sporttvp.pl.

