Mateusz Morawiecki spotkał się z polskimi siatkarzami. Za to ich podziwia

Rok 2023 w wykonaniu naszych siatkarzy jest rewelacyjny. Tego lata drużynie prowadzonej przez Nikolę Grbicia idzie nawet lepiej, niż wszyscy spodziewali się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego. Triumfując w dwóch prestiżowych turniejach Biało-Czerwoni dali kibicom wiele radości. Niezapomniane chwile w historii polskiego sportu docenił także Mateusz Morawiecki. 18 września, przed południem, niedługo po powrocie siatkarzy ze stolicy Italii, doszło do spotkania siatkarzy z szefem rządu.

Mateusz Morawiecki podziwia polskich siatkarzy

– Żeby tak Włochów w Rzymie 3:0… Mamma mia! Serdeczne gratulacje – rozpoczął swoje krótkie przemówienie premier Polski. – Jak mawiała legenda siatkówki Huber Wagner – liczy się tylko złoto. Ja oczywiście doceniam wszystkie osiągnięcia, ale ten rok to jest złoto we wszystkich wymiarach: srebro i złoto Ligi Mistrzów, złoto Ligi Narodów i teraz mistrzostw Europy – powiedział.

W dalszej części Mateusz Morawiecki wyznał, za co podziwia podopiecznych Nikoli Grbicia. – Jesteście najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy i za to przede wszystkim chciałbym wam podziękować, bo wasz charakter jest widoczny dla wszystkich. Także to, jak współpracujecie ze sobą, jest wspaniale postrzegane. Chciałbym to uwypuklić. Gdziekolwiek pojadę, polska siatkówka jest czymś wyjątkowym. Pokazujecie charakter, wolę walki, charakter i współpracę – stwierdził.

Bartosz Kurek wręczył złoty medal Mateuszowi Morawieckiemu

Następnie zaś głos zabrał Bartosz Kurek, który nawet w takiej doniosłej chwili nie mógł odmówić sobie delikatnego żartu. Trudno się jednak dziwić temu, iż nasi siatkarze byli i nadal są w doskonałych humorach, skoro pod kątem sportowym jak na razie nie mają sobie równych. – Dziękujemy za zaproszenie. W ostatnich latach byliśmy tutaj częstymi gośćmi, ale w tym sezonie okazja jest szczególna – powiedział kapitan.

– Dla naszej dyscypliny to rekordowy sezon. My mamy dwa złote medale, dziewczyny zdobyły brąz Ligi Narodów. Sama przyjemność tutaj siedzieć i móc na ręce pana premiera przekazać cenny prezent. To jest medal, który parę dni temu cała nasza ekipa wywalczyła na boisku w Rzymie. Dziękujemy za wsparcie. Jesteśmy jedną wielką sportową rodziną i cieszymy się, że możemy ją w tym roku tak bardzo osłodzić – podsumował Bartosz Kurek, a następnie wręcz premierowi złoty krążek przywieziony z Italii.

