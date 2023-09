Taki naprawdę jest Nikola Grbić. Reakcja siatkarza mówi wszystko

Od 12 stycznia 2022 r. Nikola Grbić jest selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski. Od tamtej pory Serb zdobył cztery medale na czterech imprezach. W ubiegłym roku wywalczył brąz Ligi Narodów i srebro mistrzostw świata, z kolei w 2023 roku Biało-Czerwoni zdobyli dwa złote medale – VNL i mistrzostw Europy, po raz pierwszy od czternastu lat.

Taki jest Nikola Grbić

Biało-Czerwoni te wszystkie sukcesy zawdzięczają ciężkiej pracy. O to bardzo dba serbski szkoleniowiec, który jest bardzo wymagający i krytyczny wobec swoich graczy. Świadczyć może o tym fakt, iż po pochwaleniu Tomasza Fornala przez selekcjonera, kapitan reprezentacji Bartosz Kurek przyznał, że „piekło zamarzło”. Trener pierwszy raz pochwalił Tomka za cokolwiek! – stwierdził kapitan reprezentacji Polski, po czym wszyscy eksplodowali śmiechem. Przy okazji uniósł ręce ku górze, w kierunku nieba. Zasugerował w ten sposób, że wydarzył się cud.

Między innymi na ten temat Tomasz Smokowski porozmawiał w „Hejt Parku” z Jakubem Kochanowskim, który był jednym z autorów ostatnich sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski.

Reakcja Jakuba Kochanowskiego mówi wszystko

Na pytanie, co trener Nikola Grbić mówi po sukcesach Jakub Kochanowski odparł, że zawsze padają takie słowa: „Dobra robota... ale od czwartku wracamy do treningu. Dobra Robota, ale... mamy jeszcze przed sobą kwalifikacje olimpijskie” – zrelacjonował

– Myślę, że to jest akurat dobre, bo mimo iż ta grupa nie ma tendencji do tego, by zaspokoić się jednym medalem na przełomie sezonu, to taka filozofia jest potrzebna, by swój poziom sportowy stale podnosić – zakończył.

To nie koniec sezonu reprezentacyjnego dla polskich siatkarzy. Już niedługo wylecą do Chin, by zagrać w kwalifikacjach olimpijskich. Pierwszy mecz Biało-Czerwonych już w sobotę 30 września. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Belgami o godz. 10:00 czasu polskiego.

