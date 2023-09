Norbert Huber wyznał, czego możemy się spodziewać. Jest tego pewny

Norbert Huber to siatkarz, który najmocniej skorzystał na kontuzji Mateusza Bieńka i nie ma w tym nic zdrożnego. Zmagający się z urazem zawodnik zwolnił miejsce w reprezentacji Polski, a nowy gracz Jastrzębskiego Węgla „wskoczył” w jego miejsce i prezentował się znakomicie, zwłaszcza w mistrzostwach Europy. Nie dziwota, że pojechał też do Chin na kwalifikacje do igrzysk olimpijskich.

Norbert Huber ma tego świadomość

Podobnie jak pozostali zawodnicy, również 25-latek został złapany przez reportera TVP Sport na lotnisku. Pierwsze pytanie, które padło w krótkiej rozmowie, dotyczyło nastawienia Biało-Czerwonych wobec zbliżającego się turnieju. Najpierw Norbert Huber postanowił zdradzić nieco kulis i jednocześnie uspokoić kibiców.

– Mamy świadomość tego, że pierwszy mecz gramy za dwa dni. Nie mamy dużo czasu tutaj na miejscu, aby się przygotować. Ale mamy taką bazę wypracowaną poprzednich tygodniach i w mistrzostwach Europy. Czas między nimi a wylotem do Chin poświęciliśmy na spokojny trening. Nie było intensywnych zajęć, lecz bardziej takie na podtrzymanie formy. Jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci i gotowi, by walczyć o olimpijską kwalifikację – powiedział.

Co do jednej rzeczy Norbert Huber ma pewność

Następnie środkowy został poproszony o wskazanie najtrudniejszego z przeciwników, aczkolwiek ten nie chciał się bawić w typowanie. Był za to pewny co do jednej rzeczy. – Sądzę, że każda z drużyn okaże się groźna, bo każdy będzie chciał zagrać z nami najlepszy mecz, pokazać się i wywrzeć presję. Wydaje mi się, że ze wszystkimi musimy zachować takie samo skupienie oraz koncentrację, by prezentować wysoką skuteczność – powiedział.

Na koniec rozmowy Norbert Huber odniósł się do kwestii kontuzji Bartosza Kurka, kapitana reprezentacji Polski. – Każdy z nas już to jakoś przerobił. Dochodziły do nas takie wiadomości, że go tutaj zabraknie. Jest nam przykro z tego powodu, ale życzymy mu zdrowia, szybkiego powrotu do dobrej dyspozycji, aby był gotowy na sezon klubowy, a potem następny reprezentacyjny – stwierdził.

