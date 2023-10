Tak wygląda tabela grupy C. Imponujące wyniki polskich siatkarzy

Przedstawiamy tabelę grupy C w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich po meczu Polska – Holandia. Biało-Czerwoni są już pewni gry w Paryżu, na co złożyły się ich znakomite wyniki w tych rozgrywkach.