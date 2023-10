Końcowa tabela grupy C kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Polacy mają prawo czuć dumę

Oto końcowa tabela grupy C, w której to polscy siatkarze walczyli w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Jakie miejsce ostatecznie zajęli? Rezultaty mówią same za siebie – nasi rodacy mogą czuć dumę.