Z kim mogą zagrać polscy siatkarze na IO? Sami wymagający rywale

Reprezentanci Polski poszli w ślady koleżanek po fachu i również wywalczyli sobie kwalifikację olimpijską. Zawodnicy Nikoli Grbicia nie mieli sobie równych. Pokonali każdego z siedmiu rywali i z pierwszego miejsca w grupie awansowali do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siatkarze powalczą o medal, do którego droga może być w przyszłym roku bardzo wymagająca.

Wymagający rywale Polaków w Paryżu

Największe obawy mogą dotyczyć walki w ćwierćfinale (gdzie Polacy odpadają od 2004 roku), lecz po sukcesach, jakie odnosi kadra Nikoli Grbicia (medal każdej imprezy odkąd Serb pracuje w Polsce), kibice jak nigdy dotąd są pewni dobrej gry w turnieju olimpijskim. Nie będzie łatwo, bo poprzez zmianę formuły kwalifikacji i rozgrywania samych zmagań, w Paryżu pojawią się praktycznie same najlepsze ekipy.

Od przyszłego roku w turnieju olimpijskim 12 zespołów zostanie podzielonych na trzy grupy. Do ćwierćfinałów przejdą po dwie najlepsze z każdej z grup, plus dwa najlepsze ekipy z trzecich miejsc. Nie wystąpi już tak wiele ekip, które mocno odstawały od reszty. Kwalifikację zapewniła już sobie Francja (jako gospodarz), a także Polska, USA, Japonia, Brazylia, Niemcy i Kanada. Pozostałe miejsce przypadną ekipom, które po VNL 2024 znajdą się na najwyższych miejscach w rankingu oraz dla najlepszej drużyny z Afryki, gdyż żaden z przedstawicieli tego kraju nie zapewnił sobie przepustki.

Jeśli losowanie grup miało odbyć się dziś, to na igrzyskach znalazłby się Egipt, Włochy, Argentyna, Słowenia oraz Serbia. Polacy (jako rozstawieni z „dwójką”) znaleźliby się w grupie B i nie trafiliby na pewno na Francuzów i Amerykanów.

Polacy mogą zagrać w grupie z Włochami

Koszyki do losowania będą ustalane na podstawie rankingu. Jeśli sugerujemy się obecną pozycją, to Polacy mogliby znaleźć się w grupie z Japonią, Argentyną i Egiptem, co byłoby najłatwiejszym możliwym wyborem. Mogliby także trafić do grupy z Włochami, Słowenią i Kanadą, co oznaczałoby trudniejsze zadanie.

Koszyk 1: Włochy, Japonia, Brazylia

Koszyk 2: Argentyna, Słowenia, Serbia

Koszyk 3: Niemcy, Kanada, Egipt

Turniej olimpijski siatkarzy rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2024 roku. Tytułu wśród panów bronią Francuzi.

