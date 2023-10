Młody siatkarz zdradził, jaki jest Nikola Grbić. Nie spodziewał się tego

Po mistrzostwach Europy wygranych przez reprezentację Polski Nikola Grbić zdecydował się dowołać na zgrupowanie Karola Urbanowicza, by pomógł Biało-Czerwonym w przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich, które również zwyciężyli. Ten ruch miał związek z kontuzjami środkowych Mateusza Poręby i Mateusza Bieńka. To nie było pierwsze powołanie dla siatkarza Trefla Gdańsk, bo po raz pierwszy na kadrę pojechał w 2022 roku, a w tym sezonie reprezentacyjnym zagrał pod batutą Nikoli Grbicia podczas turnieju Ligi Narodów.

Młody siatkarz opowiedział o współpracy z Nikolą Grbiciem

Teraz Urbanowicz kończy przygotowania z Treflem Gdańsk do nadchodzącego sezonu PlusLigi, który ruszy już w piątek 20 października. W rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim środkowy w bloku wypowiedział się nt. wyjazdu na kadrę.

– Z trenerem Nikolą Grbiciem oglądamy dużo materiałów wideo z mojej gry. Analizujemy to i podpowiada mi bardzo dużo. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny. Nie spodziewałem się, że aż tyle uwagi będzie poświęcał mojej osobie. Tym bardziej się cieszę, że będąc w reprezentacji rozwijam się jeszcze szybciej, niż gdybym nie miał takiej możliwości – stwierdził.

Karol Urbanowicz: Kadra już nas trochę przyzwyczajała do takich wyników

Polscy siatkarze w tym roku wygrali wszystkie trzy turnieje – Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i bez porażki zakończyli kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Karol Urbanowicz poproszony o ocenę tego, co Biało-Czerwoni osiągnęli w tym roku, odparł, że kadra już nas trochę przyzwyczajała do takich wyników.

– Ale faktycznie w tym sezonie zgarnęli wszystko, co było możliwe. 24 mecze z rzędu bez porażki, to jest naprawdę nie lada wyczyn. Trzeba doceniać takie chwile. Nadchodzące lata powinny pokazywać, że mamy wielu wspaniałych siatkarzy, ale taki wynik robi wrażenie. Ten poziom trzeba pielęgnować – zakończył.

