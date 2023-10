Duży sukces Joanny Wołosz. Wspaniała seria trwa

Ostatnie tygodnie i miesiące były bardzo wyczerpujące dla siatkarzy i siatkarek. Ledwo co skończył się sezon reprezentacyjny, a już należało wracać do klubów, szykować się do rozgrywek klubowych i ponownie ruszać do boju. Nie uniknęła tego także Joanna Wołosz, czyli kapitan reprezentacji Polski. Siatkarka występująca od kilku lat we Włoszech kolejny raz zabłysnęła w meczu o Superpuchar Włoch.

Joanna Wołosz z Superpucharem Włoch

Rozgrywającą można uznać za kolekcjonerkę trofeów, ponieważ tak świetnie radzi sobie w Italii wraz ze swoją drużyną. Na Półwysep Apeniński przeniosła się dawno, bo w 2017 roku, po dwuletnim epizodzie w Chemiku Police. Już wówczas miała na koncie wiele wartościowych sukcesów, ale po transferze do Imoco Volley Conegliano ta kolekcja znacznie się powiększyła.

Tym razem reprezentantka Polski może dopisać do swojego CV Superpuchar Włoch. Mecz o niego odbył się 29 października i zamknął się w czterech setach. Zespół naszej rodaczki wymęczył zwycięstwo w pierwszym secie 26:24, a w drugim miał spore problemy. W efekcie Vero Volley Milano doprowadziło do wyrównania, zwyciężając 25:21. Na tym jednak skończyły się kłopoty Joanny Wołosz i jej koleżanek, ponieważ dwa następne sety padły ich łupem. Najpierw wygrały do 23, a potem do 20 i w efekcie trofeum trafiło do nich.

Włosi docenili Joannę Wołosz

W tym kontekście warto wspomnieć, że był to szósty Superpuchar Włoch z rzędu wywalczony przez Joannę Wołosz i jej koleżanki. Pierwszy raz podniosła go w 2018 i od tego czasu robi to regularnie co rok. Oprócz tego 33-latka zdobyła również pięć mistrzostw Italii z rzędu oraz cztery krajowe Puchary. Do tego w 2021 zatriumfowała wraz z Imoco Volley Conegliano w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Jakby jednak tego było mało, we wspomnianym starciu z Vero Volley Milano reprezentantka Polski została również wynagrodzona indywidualnie. Jako że występuje ona jako rozgrywająca, na co dzień nie zdobywa wielu punktów, ale mimo wszystko doceniono jej wkład w zwycięstwa swojej ekipy. W efekcie nasza rodaczka została uznana za MVP Superpucharu Włoch.

