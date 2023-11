ZAKSA dokonała niemożliwego! Ogromna dramaturgia w grze o Superpuchar

Już przed meczem było wiadomo, że oprawa pojedynku będzie wyjątkowa. W katowickim Spodku pojawił się komplet ponad 11 tysięcy fanów siatkówki. Dodatkowo zmierzyły się najlepsze drużyny ostatnich kilku lat w Polsce, a w minionym sezonie (2022/23) również w najważniejszych rozgrywkach klubowych, czyli Lidze Mistrzów.

Najmocniejsze armaty w grze o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy

Po uroczystym otwarciu i występie orkiestry górniczej, a jakże w końcu Katowice, oba zespoły ruszyły do walki.

Szybko okazało się, że na trzeci z rzędu Superpuchar Polski mają ogromną ochotę siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Mistrzowie kraju rozpoczęli od dwóch efektownych akcji Norberta Hubera, eks-zaksiaka, najpierw w ofensywie, a następnie w bloku na Bartoszu Bednorzu (2:0).

Ani się obejrzeliśmy, a było już 5:0 dla Jastrzębian i o czas musiał poprosić trener Tuomas Sammelvuo. Fin nie wybudził jednak ZAKSY z letargu. Jastrzębie odjechało na 9:5, 11:6 czy 18:11. Trzeba przyznać, że klub ze Śląska w stolicy województwa prezentował się świetnie. Tomasz Fornal i spółka mocno docisnęli rywala zagrywką i to był klucz do tego, żeby ZAKSA mogła tylko przełknąć gorzką pigułkę. Na tablicy wyników było już nawet 16:7 na korzyść mistrzów, ale ostatecznie triumfatorzy zdołali zbliżyć się na dystans pięciu punktów. Czyli jak zaczęło się od 5:0, tak skończyło się na 25:20.

Warto dodać, że na boisku od początku można było oglądać galowe składy obu drużyn. Po stronie ZAKSY powrócił m.in. Marcin Janusz, rozgrywający, który miał w ostatnich tygodniach problemy z kontuzją pleców. Za to w przypadku Jastrzębskiego Węgla nie zabrakło na środku siatki Jurija Gladyra. To, co najlepsze, obaj trenerzy dali na boisko w katowickim Spodku. Choć początkowo skutecznie grała tylko jedna drużyna.

Nieoczekiwany bohater Jastrzębskiego Węgla

Dużo równiej pod względem przebiegu spotkania zrobiło się w drugiej partii. Na zagrywce nadal brylował Fornal, dokładając kolejne asy do swojego dorobku. ZAKSA poprawiła jednak grę, choć falowała, a najbardziej było to widoczne w skuteczności ataków Bednorza. Pochodzący z Zabrza siatkarz przy nieco „schowanych” Aleksandrze Śliwce czy Łukaszu Kaczmarku, musiał radzić sobie z solidnym blokiem po drugiej stronie.

ZAKSA dojechała do wyniku 22:20, kiedy skutecznie został zablokowany Rafał Szymura. Chwilę później było jednak już 22:22, a długa wymianę świetnie skończył Ryan Sclater. Kanadyjczyk został zresztą bohaterem kluczowych momentów w secie. ZAKSA broniła dzielnie piłek setowych, Bednorz raz był blokowany (23:24) przez Hubera, za moment kończył na potrójnym bloku (24:24). Ostatecznie jednak „Benji” wyszedł na minus, bo przy piłce setowej dla rywala, został ustrzelony zagrywką właśnie przez Sclatera. Raczej mało kto się spodziewał takiego bohatera, w kluczowym momencie.

Mistrzowie Polski wypuścili trzysetowe zwycięstwo

Wysokie tempo, jakie Jastrzębianie narzucili na początku spotkania, długo utrzymywali w partii numer trzy. Kibice zgromadzeni w Spodku zobaczyli ponownie moc na zagrywce i konsekwentną skuteczność w ofensywie po stronie mistrzów Polski. Siatkarze ZAKSY byli chwilami wyraźnie zrezygnowani, widząc, jak działa pierwsza akcja po stronie Jastrzębskiego Węgla.

Pomysłu szukał Sammelvuo, zaczynając mocno mieszać w wyjściowym składzie, także ze względu na korekty wymuszone zdrowiem. Przyniosło to efekt, bo wicemistrzowie Polski zbliżyli się do rywali na 18:19 ze swojej perspektywy, mając na boisku m.in. Przemysława Stępnia, drugiego rozgrywającego. Seria punktów trafiła się przy zagrywce Davida Smitha. Ostatecznie mistrzowie kraju uciekli z trudnego ustawienia po ataku o blok Szymury. Chwilę później asa dołożył, jakżeby inaczej, Fornal (20:18). Cóż jednak z tego, skoro ZAKSA wyszła jednak ponownie z tarapatów, na prowadzenie 22:21. A przypomnijmy, że było już w tej partii 19:13 dla jastrzębian. Co więcej, ZAKSA miała piłki setowe (24:23 czy 25:24). Jastrzębianie wybronili się jednak, mając nawet piłkę meczową (26:25).

Ostatecznie ZAKSA odkręciła wynik, a sporą rolę w tym miał Daniel Chitigoi. Rumun z rocznika 2005 bez kompleksów dołożył kilka istotnych zagrywek, a dodatkowo zagrał na tyle solidnie w ofensywie, że pozostał na boisku na seta numer cztery. Bo do tego doszło, w co śląski zespół nie do końca mógł uwierzyć. Zupełnie inaczej niż ZAKSA, nakręcona powrotem niemal zza światów. Partia zakończyła się na 31:29 dla wicemistrzów Polski.

Drugie życie Grupy Azoty ZAKSY w Spodku

Jak nieprzewidywalna jest siatkówka, można się było się przekonać również w czwartym secie. Mistrzowie nadal będący myślami w końcówce poprzedniej odsłony nagle pojawili się w roli goniącego rywala. ZAKSA z pozostawionymi na boisku Stępniem i Chitigoiem w roli atakującego (za Kaczmarka), nakręcała swoją grę. Cenną zmianę dał również pozostawiony po trzecim secie środkowy Andreas Takvam, tworzący duet ze Smithem.

ZAKSA wyszarpując sobie drugie życie w Spodku, utrzymywała kilka punktów przewagi nad rywalami. Przy środkowych warto również odnotować, że z boiska zszedł Huber, zmieniony przez Moustaphę M’Baye. Zadecydowały kwestie zdrowotne. Podobnie można było odbierać brak Janusza, który z pozycji leżącej obserwował poczynania kolegów. A ci wygrali, stosunkowo pewnie 25:19.

Wojna nerwów w tie-breaku

Piąta partia rozpoczęła się 2,5 godziny po rozpoczęciu meczu. Zaczął ją od asa serwisowego Śliwka. Na zmianę stron mistrzowie Polski schodzili jednak z minimalnym buforem bezpieczeństwa (8:7). Ważną akcję na dwupunktowe prowadzenie skończył Bednorz (11:9). Do tego blok dołożył Takvam (12:10). ZAKSA dołożyła jeszcze jedną, skuteczną akcję blokującego (13:11) i rywale stanęli pod ścianą. Kapitalnie radził sobie Bednorz, w pojedynkę rozstrzygając losy AL-KO Superpucharu, świetnymi atakami.

ZAKSA po raz trzeci sięgnęła po Superpuchar Polski. Rekordowy dorobek czterech triumfów ma na swoim koncie Skra Bełchatów. W przypadku Jastrzębskiego Węgla licznik zatrzymał się na dwóch sukcesach. Aktualni mistrzowie Polski przegrali po raz pierwszy w historii swoich występów w grze o to trofeum.

