Mariusz Wlazły uhonorowany przez Skrę Bełchatów. Godne podziękowania dla legendy

Mariusz Wlazły to jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej siatkówki. Przez lata był filarem kadry, która w XXI wieku zaczęła odnosić gigantyczne sukcesy. Zakończenie kariery po sezonie 2022/2023 poruszyło serce wszystkich kibiców volleya nie tylko w kraju, lecz także za granicą.

Mariusz Wlazły uhonorowany przez Skrę Bełchatów

Mistrz świata (i MVP) z 2014 roku mocno skupia się na pracy psychologa. Pełni funkcję koordynatora w Treflu Gdańsk – ostatnim klubie, jaki reprezentował na boisku. Wcześniej przez kilkanaście lat stanowił o sile Skry Bełchatów, w której stał się istną legendą. Choć odejście z klubu nie należało do najpiękniejszych i przy okazji końca kariery były atakujący nie ukrywał żalu, to jednak spotkanie w nowym sezonie pomiędzy zespołami „Szampona” było okazją do małej uroczystości.

Wlazłego powitano w Bełchatowie z honorami. Otrzymał od przedstawicieli Skry, a także jej klubu kibica pamiątkowe prezenty. Dodatkowo został poproszony o odciśnięcie dłoni, która według informacji od spikera klubu z województwa łódzkiego już niedługo znajdzie się w zaszczytnym miejscu w hali „Energia” w Bełchatowie.

Kariera Mariusza Wlazłego

Mariusz Wlazły trafił do Skry Bełchatów w 2003 roku. Wraz z nią zdobył dziewięć mistrzostw, siedem pucharów i cztery Superpuchary Polski. Ponadto zajął drugie miejsce w Lidze Mistrzów 2012. Przed trzema laty urodzony w Wieluniu zawodnik przeniósł się do Trefla Gdańsk, z którym jednak nie udało mu się odnieść żadnego sukcesu. W ostatnim sezonie pełnił funkcję zmiennika dla Bartłomieja Bołądzia.

W raz z reprezentacja Polski Wlazły zdobywał medal mistrzostw świata 2006 i 2014 (złoto). Wielokrotnie wybierano go jako najlepszego siatkarza lub atakującego wielkich imprez.

