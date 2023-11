Wiemy, z kim ZAKSA i Jastrzębski Węgiel zagrają w Lidze Mistrzów. Nie będzie łatwo

Co prawda grupy zostały rozlosowane już latem, ale wciąż pozostawały cztery wolne miejsca dla drużyn rywalizujących w turnieju kwalifikacyjnym. Po jego zakończeniu dowiedzieliśmy się, że do walki w fazie grupowej Ligi Mistrzów dołączyły Olympiakos Pireus i Guaguas Las Palmas. Obie drużyny trafiły do grup, w których zmierzą się z polskimi drużynami.

Znamy wszystkie grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów

Turniej kwalifikacyjny do fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów zakończył się w niedzielę 12 listopada. Sukces osiągnęła drużyna Olympiakosu Pireus, która w decydującym starciu rozprawiła się z rumuńską Arcadą Galati 3:1. Grecka drużyna w przeszłości stawała na podium tych rozgrywek, ale wracają do nich po ośmiu latach przerwy. Los chciał, że trafili do grupy, w której zagrają z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Z kolei druga z awansujących ekip, Guaguas Las Palmas zanotuje swój debiut w najważniejszych europejskich klubowych rozgrywkach. Założona w 2020 roku drużyna nie dała szans przeciwnikom w grupie eliminacyjnej, a mierzyła się z nie byle kim, bo Partizanem Belgrad i Tyrolem Innsbruck. Wiadomo już, że zagrają w grupie z Jastrzębskim Węglem. Pierwsze spotkania fazy grupowej odbędą się 22 listopada. Grupa Asseco Resovii Rzeszów pozostała niezmienna.

Oto wszystkie grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów 2023/2024

GRUPA A:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Knack Roeselare (Belgia)

Ziraat Bank Ankara (Turcja)

Olympiakos Pireus (Grecja)

Grupa B:

Itas Trentino (Włochy)

Asseco Resovia

Tours VB (Francja)

ACH Volley Ljubljana (Słowenia)

Grupa C:

Berlin Recycling Volleys (Niemcy)

Gas Sales Bluenergy Piacenza (Włochy)

Halkbank Ankara (Turcja)

Benfica Lizbona (Portugalia)

Grupa D:

Jastrzębski Węgiel

SVG Lueneburg (Niemcy)

Czeskie Budziejowice (Czechy)

Guaguas Las Palmas (Hiszpania)

Grupa E:

Cucine Lube Civitanova (Włochy)

Greenyard Maaseik (Belgia)

Lvi Praga (Czechy)

Arcada Galati (Rumunia)

