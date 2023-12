Reprezentant Polski był ewidentnie przygnębiony. To dla niego bardzo przykre

W minionych sezonach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rokrocznie uchodziła za jedną z najsilniejszych ekip na całym kontynencie, a na początku rozgrywek 2023/24 nie jest nawet w czołówce polskiej ligi. Wielokrotni mistrzowie kraju zawodzą na całej linii, w związku z czym Łukasz Kaczmarek jest mocno przygnębiony. Po kolejnej wpadce podopiecznych Tomasa Sammelvuo nie gryzł się w język.

Łukasz Kaczmarek przybity po meczu

Atakujący wypowiedział się zaraz po zakończeniu spotkania z LUK-iem Lublin, przegranym przez mistrzów Europy 2:3. Porażkę odniesioną po tie-breaku dałoby się kędzierzynianom wybaczyć, gdyby nie fakt, że była to już ich 4. przegrana w 10 spotkaniach. ZAKSA miała wszystko w swoich rękach, lecz nie wykorzystała okazji, by zwyciężyć.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak zagrywa Mateusz Malinowski czy Alexandre Ferreira. W końcówce tie-breaka wszedł Maciej Krysiak i również odrzucił nas od siatki zagrywką. Myślę, że w tym sezonie nie trenowaliśmy jeszcze ani razu w takiej konstrukcji, w jakiej zagraliśmy w tym meczu – powiedział Łukasz Kaczmarek, cytowany przez portal siatka.org. Trudno się z nim nie zgodzić. Kontuzje nie oszczędzają siatkarzy ZAKSY od początku sezonu.

– Rywale zasłużenie wygrał to spotkanie. Musimy cieszyć się z tego jednego punktu. Myślę, że to przykre, że nastały takie czasy, w których musimy cieszyć się z jednego punktu w meczu z LUK-iem u siebie. Tak jednak teraz jest. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej – powiedział zrezygnowany reprezentant Polski.

Wyniki ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w PlusLidze

vs Skra Bełchatów – 3:1

vs PSG Stal Nysa – 3:2

vs Indykpol AZS Olsztyn – 3:0

vs Hermapol Częstochowa – 1:3

vs Asseco Resovia – 0:3

vs GKS Katowice – 3:1

vs Enea Czarni Radom – 3:0

vs Barkom Każany Lwów – 1:3

vs Cuprum Lubin – 3:0

vs LUK Lublin – 2:3

W 2023 roku ZAKSA rozegra jeszcze 3 spotkania – z Treflem Gdańsk (10 grudnia), Projektem Warszawa (16 grudnia) i Ślepskiem Malow Suwałki (22 grudnia).

Czytaj też:

ZAKSA porusza serca swoją akcją na mikołajki. Prośba o szczególne wsparcieCzytaj też:

Aleksander Śliwka miał oferty z Włoch i Japonii. Agent zdradza, dlaczego został w ZAKSIE