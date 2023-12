ZAKSA na długo bez Aleksandra Śliwki. Przyjmujący zdradził, kiedy go zobaczymy na boisku

Aleksander Śliwka dołączył do grona kontuzjowanych zawodników Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski borykają się ze sporymi problemami, a strata kapitana jest nadzwyczaj bolesna. Przyjmujący reprezentacji zdradził, kiedy wróci do gry. Czeka go żmudna rehabilitacja.

Aleksander Śliwka musi przyglądać się grze swoich kolegów z boku. W meczu Ligi Mistrzów przeciwko Knack Roeselare doznał kontuzji palca, która finalnie wymagała operacji. Tę przyjmujący ma już za sobą. Szybko po niej zasiadł na trybunach hali w Kędzierzynie-Koźlu, by dopingować ZAKSĘ w starciu z Ziraatem Ankara. Aleksander Śliwka zdradził, kiedy wróci do gry ZAKSA przegrała starcie 0:3 co komplikuje jej sytuacje w grupie. Z pewnością pozytywną wiadomością przed świętami było zwycięstwo bez straty seta nad Ślepskiem Malow Suwałki. Nie zmienia to faktu, że Koziołki znajdują się w trudnej sytuacji fizycznej. Być może przerwa świąteczna pomoże im w nabraniu sił do rywalizacji w wyczerpującym sezonie. Wciąż muszą dać z siebie wszystko w Lidze Mistrzów oraz PlusLidze, gdzie słabą grą mogą stracić szansę na Puchar Polski. W rozmowie z portalem TVP Sport na temat swojej sytuacji zdrowotnej wypowiedział się sam zainteresowany. Śliwka stwierdził, że nie zna jeszcze dokładnej diagnozy, lecz wie, że czeka go kilka tygodni przerwy od startów. – Moja kontuzja dodatkowo dołożyła kolejnego kłopotu. Nie pomogę drużynie przez parę dobrych tygodni. Jeśli chodzi o konkretną diagnozę, będzie trzeba chwilę poczekać i obserwować palec – jak się zachowuje, jak się zrasta, jakie są postępy. Dzięki temu będzie można określić termin mojego powrotu na boisko – powiedział Śliwka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy w PlusLidze Aleksander Śliwka ma za sobą wyczerpujący rok 2023. Brał udział w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich. Wszystkie turnieje zakończył na pierwszym miejscu i – jeśli zdrowie pozwoli – to najprawdopodobniej zagra na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Czytaj też:

