Potwierdziły się nasze doniesienia. ZAKSA zakontraktowała nowego zawodnika

Wicemistrzowie Polski nadal mają spore problemy kadrowe. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle straciła dwóch rozgrywających. Przemysław Stępień, zakontraktowany przed sezonem, odniósł poważny uraz, który wyklucza go z gry w siatkówkę. Sprowadzony za niego Radosław Gil… również doznał kontuzji, która zamknęła jego szanse na występy do końca sezonu 2023/24. ZAKSA zdecydowała się zatem sprowadzić kolejnego rozgrywającego do duetu ze zdrowym Marcinem Januszem.

Mateusz Biernat siatkarzem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Już we wtorek (tj. 23 stycznia) informowaliśmy, że wicemistrzowie Polski zakontraktują byłego zawodnika Enea Czarnych Radom. Mowa o Mateuszu Biernacie, który co prawda nie zadebiutował w radomskiej drużynie ze względu na… kontuzję, ale wrócił już do zdrowia i przeniósł się do najlepszej drużyny Europy ostatnich trzech sezonów.

„32-letni zawodnik seniorską karierę rozpoczynał w AZS PWSZ Stali Nysa (2012-2016), na swoim koncie ma występy w pierwszoligowej Gwardii Wrocław (2020-2021), obecny sezon ligowy rozpoczynał natomiast w barwach Cerrad Enea Czarnych Radom. Mateusza Biernat znaczną część swojej zawodowej kariery spędził jednak zbierając doświadczenie za granicą, na swoim koncie ma występy w barwach VK Ostrava (2016-2018), Dukli Liberec (2018-2020), Consar RCM Ravenna (2021-2022) czy VfB Friedrichshafen (2022-2023). Za Mateuszem Biernatem pierwsze treningi w Kędzierzynie-Koźlu, a debiut w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czeka go już w najbliższy czwartek, w meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn” – napisano w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej wicemistrzów Polski.

Biernat podpisał kontrakt z ZAKSĄ do końca trwającego sezonu.

Tuomas Sammelvuo zwolniony, debiut nowego trenera

W czwartkowy (tj. 25 stycznia) wieczór ZAKSA wystąpi po raz pierwszy pod okiem nowego szkoleniowca. Tuomas Sammelvuo został zwolniony z pełnionej funkcji, a jego miejsce zajął będący w kędzierzyńskim klubie od przeszło 15 lat Adam Swaczyna.

ZAKSA zagra u siebie z Indykpolem AZS Olsztyn. Co ciekawe, pojawiają się głosy, że docelowo następcą Sammelvuo ma być… obecny szkoleniowiec klubu z Warmii i Mazur. Javier Weber to znana postać w PlusLidze, a dodatkowo asystent selekcjonera reprezentacji USA.

Początek spotkania o godzinie 15:45, transmisja w Polsacie Sport oraz online m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

