Norbert Huber przekazał ważną wiadomość. Wiemy, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Jastrzębski Węgiel awansował w środowy wieczór do półfinału Ligi Mistrzów. To nie jedyna dobra informacja dla kibiców tego klubu. W przyszłym sezonie nadal będzie go bowiem reprezentował Norbert Huber.

Jastrzębski Węgiel w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przegrał z Gas Sales Daiko Piacenza 2:3, by w rewanżu wygrać z włoską ekipą 3:0. To sprawia, że mistrzowie Polski wciąż mają szansę na triumf w prestiżowych rozgrywkach. W ubiegłym sezonie awansowali do finału Ligi Mistrzów, gdzie przegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Norbert Huber zostaje w drużynie Ważną informację przekazał po rewanżowym spotkaniu z Piacenzą Norbert Huber. Środkowy Jastrzębskiego Węgla w następnym sezonie ponownie będzie reprezentował ten zespół. Ogłosił to w rozmowie z Polsatem Sport. Mówił też o celach, które sobie założył przed środowym pojedynkiem. – Przed meczem miałem w głowie wiele myśli. Te kluczowe, które mi towarzyszyły, były takie, żeby zaprezentować dziś bardzo dobrą siatkówkę, pokonać drużynę z Włoch i po pierwsze móc się wymienić koszulką z Robertlandym Simonem, a po drugie – przekazać kibicom informację, że zostanę w Jastrzębskim Węglu na następny sezon – powiedział Huber. Rzeczywiście Huber pokazał świetny poziom. Zdobył dla swojej drużyny dziewięć punktów – cztery w ataku przy skuteczności 67 procent, do tego cztery w bloku i jeden po asie serwisowym. Potwierdził, że jest w czołówce najlepszych blokujących świata. twitter Znów będą mieli mocny skład W przyszłym sezonie do Jastrzębskiego Węgla ma dołączyć Łukasz Kaczmarek, jeden z najlepszych zawodników PlusLigi. W gronie potencjalnych nabytków są też: Francuz Timothee Carle z Berlin Recycling Volleys i Argentyńczyk Luciano Vicentin z Ziraatu Ankara. Wygląda na to, że jastrzębianie znów będą walczyć o najwyższe cele. – Jest mi tutaj bardzo dobrze. Myślę też, że wszyscy wiedzą, kto tutaj zawita w przyszłym sezonie, jaka będzie drużyna. Ja cieszę się, że zostaję, że inni też zostają i że nadal będziemy dobrą drużyną, która będzie w stanie osiągać duże rzeczy – dodał Huber. Teraz przed Jastrzębskim Węglem walka w final four Tauron Pucharu Polski. Ekipa Marcelo Mendeza w sobotnim półfinale zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Czytaj też:

