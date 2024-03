Kapitalna historia z udziałem kibiców siatkówki. Zebrano ponad 100 tysięcy pluszaków!

Gdańszczanie w Ergo Arenie rywalizowali z Jastrzębskim Węglem. Choć wyzwanie było najtrudniejsze z możliwych, bo mowa o aktualnych mistrzach Polski, półfinalistach Ligi Mistrzów (2024) czy liderach PlusLigi, Trefl Gdańsk podołał wyzwaniu. Trójmiejska drużyna zwyciężyła niespodziewanie po pięciosetowej batalii.

Świetny wynik akcji „Dorzuć misie” po meczu Trefla Gdańsk

Trefl dzięki wygranej powrócił na piąte miejsce w tabeli. W 25. rozegranych kolejkach gdańszczanie wygrywali czternaście razy, gromadząc łącznie 45 punktów. Dla porównania Jastrzębski Węgiel – nadal lider PlusLigi – ma 64 punkty i 21 wygranych.

twitter

Tuż po spotkaniu w szczelnie wypełnionej Ergo Arenie, położonej na granicy Gdańska i Sopotu, siatkówka zeszła na dalszy plan. Do akcji „Dorzuć misie” wkroczyli kibice, którzy wrzucili na boisko niezliczoną wówczas ilość pluszaków. Jak się okazało, ostatecznie było ich ponad… sto tysięcy!

– Kolejna odsłona akcji „Dorzuć misie” zakończyła się ogromnym sukcesem! Na parkiecie gdańskiej ERGO ARENY wylądowało 107 655 pluszaków, które dadzą wiele radości potrzebującym dzieciom. Tym samym, dzięki ogromnemu zaangażowaniu kibiców Trefla, Fundacja STS (należącą do bukmachera STS) przekaże 117 655 zł na leczenie Olafa Krasnowskiego (10 000 zł gwarantowane + 1 zł za każdą maskotkę) – czytamy w komunikacie z biura prasowego Trefla Gdańsk.

Dodajmy, że mały chłopczyk cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD). Szansą Olafka jest kosztowna terapia genowa w Stanach Zjednoczonych.

Co z zebranymi pluszakami? Trafią do placówek oświaty, ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy szpitali. Gdański klub nie ukrywa, że z chęcią obdaruje takie miejsca i wszystkich zainteresowanych zachęca do kontaktu.

Decydująca walka o miejsce w play-off PlusLigi

Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. Te zespoły są już pewne awansu do fazy play-off w PlusLidze. Bardzo blisko są również Trefl Gdańsk oraz Bogdanka LUK Lublin, odpowiednio na piątym i szóstym miejscu. Bardzo gorąco jest za to w grze o miejsca 7-8.

O ostatnie dwie pozycje w play-off zacięcie będą walczyć: siódma Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (38 punktów), ósmy Indykpol AZS Olsztyn (38), dziewiąta PSG Stal Nysa (37) i nawet dziesiąta PGE GiEK Skra Bełchatów (33).

Czytaj też:

Kamil Semeniuk o selekcji przed igrzyskami w Paryżu. Reprezentant nie ukrywa stresuCzytaj też:

Resovia straci gwiazdę. Znów zagra we Włoszech