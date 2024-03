To oni będą pierwszymi rywalami reprezentacji Polski. Prezes PZPS komentuje

Wielkimi krokami zbliża się siatkarski sezon reprezentacyjny. Przypomnijmy, w 2024 roku docelową imprezą są igrzyska olimpijskie, w których jesteśmy jednymi z faworytów do złotego medalu. Zanim jednak do tego dojdzie, odbędzie się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera i Liga Narodów.

Polscy siatkarze poznali pierwszego rywala

Jeszcze wcześniej odbędą się mecze towarzyskie, by selekcjoner Nikola Grbić mógł zrobić pierwszy przegląd wojsk. Cykl spotkań przygotowawczych biało-czerwoni rozpoczną od Meczu Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach. Naszymi rywalami będzie reprezentacja Niemiec prowadzona przez Michała Winiarskiego. Nasi zachodni sąsiedzi również zapewnili sobie udział w igrzyskach olimpijskich.

Sprzedaż biletów na Mecz Alei Gwiazd Siatkówki rozpocznie się 4 kwietnia o godz. 12:00.

Prezes PZPS zabrał głos

Spotkanie zaplanowano na 15 maja 2024 roku o godz. 18:00, a poprzedzi je uroczystość odsłonięcia tablic z odciskami dłoni Aleksandry Jagieło, Magdaleny Śliwy, Jakuba Jarosza i Marcina Janusza. – Katowice w historii Polskiej Siatkówki odgrywają szczególną rolę. To właśnie w Spodku polscy siatkarze sięgnęli po złoto mistrzostw świata 2014, otwierając na nową erę wielkich sukcesów naszej reprezentacji, która trwa nadal i mam nadzieję, trwać będzie jeszcze długie lata – mówi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

– Nikogo nie może więc dziwić, że właśnie tutaj chcemy rozpocząć ten szczególny, olimpijski sezon. Mecz Alei Gwiazd Siatkówki będzie nie tylko pierwszym sportowym testem, ale przede wszystkim wielkim wydarzeniem, które pozwoli nam uhonorować kolejne niezwykłe osobistości siatkarskie, które walnie przyczyniły się do tego, że dziś możemy być najbardziej medalodajną dyscypliną w naszym kraju. Życzę wszystkim, aby ten rok przyniósł nam wiele powodów do radości i jeszcze więcej kandydatów do odciśnięcia dłoni w Alei Korfantego – zakończył.

