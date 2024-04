Wzruszające pożegnanie Bartosza Kurka. Te słowa chwytają za serce

Od dłuższego czasu mówi się, że Bartosz Kurek wróci z zagranicznych wojaży do PlusLigi. W rodzimej lidze po raz ostatni grał w 2019 roku. Wszystko na to wskazuje, że od sezonu 2024/25 ponownie zobaczymy go na polskich parkietach.

Bartosz Kurek pożegnał się z kibicami

Nie jest pewne, gdzie zagra w przyszłym sezonie Bartosz Kurek, ale jedno jest pewne – atakujący oficjalnie zakończył swoją przygodę z Wolf Dogs Nagoya. Od dłuższego czasu mówiło się, że odejdzie z tego klubu, ale teraz poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie. W serwisie X (dawniej Twitter) japońskiego klubu zamieszczono nagranie z udziałem atakującego reprezentacji Polski.

W chwytających za serce słowach podziękował kibicom klubu. „Witam wszystkich, nazywam się Bartosz Kurek. To moja ostatnia wiadomość do was wszystkich. Moje cztery lata w Wolf Dogs Nagoya były naprawdę niesamowite. Dziękuję bardzo za ciągłe wsparcie” – powiedział.

„Jestem dumny, że mogłem grać jako podstawowy zawodnik przez tak długi czas. Mamy nadzieję, że Wolf Dogs Nagoya będzie się nadal rozwijać. Mam nadzieję, że nawet po moim odejściu pozostaniecie fanami tego klubu, bo ja zawsze będę ich kibicem” – dodał

twitter

Bartosz Kurek zamieścił również poruszający wpis na Instagramie

Bartosz Kurek podziękował również kibicom za pośrednictwem swojego Instagrama. „Nigdy bym nie obstawił, że znajdziemy nasz drugi dom tak daleko od miejsca, z którego pochodzimy. Dziękuję wszystkim za całe wsparcie i miłość, jaką nam okazaliście od pierwszego dnia. Wrócimy, tego mogę obiecać, bo Japonia skradła nasze serca” – napisał atakujący reprezentacji Polski.

instagram

Wszystko wskazuje, że 35-latek wróci do Polski. Od jakiegoś czasu mówi się, że zawodnik podpisze kontrakt z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, w której występował w latach 2005-2008.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka bardzo szczerze o sytuacji ZAKSY. To będzie kluczowy dzieńCzytaj też:

To sprowadza Wilfredo Leona do Polski. Siatkarz zdradził powód transferu do PlusLigi