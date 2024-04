Vital Heynen pożegna się ze stanowiskiem? Tarcia w kadrze Niemiec

Choć Vital Heynen nie pracuje już w Polsce od ponad dwóch lat, to wciąż jest nad Wisłą postacią bardzo popularną. Przy okazji wizyt z reprezentacją Niemiec, Belg nie mógł odpędzić się od próśb o autograf i wywiady. Mimo głośnego wejścia do zespołu, nie udało mu się jeszcze osiągnąć żadnego sukcesu z nową kadrą. Zachodnie sąsiadki przegrały z Polkami zarówno podczas Ligi Narodów 2023, jak i podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Łodzi.

Vital Heynen może opuścić reprezentację Niemiec

Niemki wciąż jednak mają szansę występu na igrzyskach w Paryżu. Potrzebują do tego jednak perfekcyjnej gry w Lidze Narodów, gdyż o pozostałych biletach na turniej olimpijski (poza kryterium geograficznym w przypadku Afryki) zadecyduje ranking FIVB. Patrząc przez pryzmat formy zawodniczek (dwunaste miejsce w zestawieniu) i relacji na linii trener-drużyna może być o to trudno.

Zaskakujące informacje dotyczące przyszłości Vitala Heynena przedstawił serwis volleyball.it. Jego zdaniem już wkrótce Belg pożegna się z kadrą Niemiec. Wynika to z wewnętrznych napięć pomiędzy nim a drużyną. Serwis twierdzi, że może mieć to związek z powrotem Małgorzaty Kożuch. Była reprezentantka Niemiec polskiego pochodzenia kilka lat temu zamieniła siatkówkę halową na plażową. Kilka dni temu w mediach społecznościowych w wieku blisko 38 lat ogłosiła powrót do gry w hali.

twitter

Kariera trenerska Vitala Heynena

Vital Heynen objął żeńską reprezentację Niemiec w 2022 roku po rozstaniu z kadrą Polski. W przeszłości był także selekcjonerem męskiego zespołu zachodnich sąsiadów, z którym w 2014 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata. Od momentu rozstania z PZPS-em 54-latek pozostaje aktywny w kobiecej odmianie siatkówki, choć nie jest już trenerem Nilufer Belediyesporu.

Czytaj też:

Te liczby zaskoczą kibiców PlusLigi. ZAKSA nadal na szczycie