Przykry los gigantów siatkówki. Jest stanowisko państwowej spółki

W marcu zrobiło się głośno o rezygnacji Grupy Azoty ze wsparcia Chemika Police. Tymczasem wiemy, że finansowanie ze strony tego podmiotu stanowiło lwią część budżetu klubu z Polic. Mimo kłopotów siatkarki Chemika zdobyły mistrzostwo Polski, ale radość nie trwała długo. Jak informuje Polsat Sport, o ile w przyszłym sezonie drużyna wystartuje w lidze, to nie będzie jej stać na utrzymanie zagranicznych gwiazd. W tej chwili trwają gorączkowe poszukiwania sponsorów. A co z inną potęgą siatkówki?

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z niełatwą sytuacją

Grupa Azoty była głównym sponsorem nie tylko Chemika, ale również ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Słowo „była” nie jest tutaj użyte bezzasadnie, bo okazuje się, że niebawem nie będzie wsparcia ze strony spółki Skarbu Państwa także dla kędzierzynian.

– Umowa z ZAKSA S.A. została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku. Co istotne, zarówno w przypadku ZAKSY, jak i również Chemika Police, w których spółka jest zaangażowana właścicielsko, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć funkcjonowanie klubów w przyszłym sezonie. Te działania uwzględniają m.in. zaangażowanie w proces poszukiwania sponsorów – to najnowsza informacja od rzecznika Grupy Azoty, przekazana przez Polsat Sport.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesami klubów sportowych, szukamy potencjalnych synergii z naszymi partnerami biznesowymi i wychodzimy z propozycjami wspólnych działań promocyjnych, również z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty. Harmonogram tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Do końca czerwca wspólnie z Zarządami klubów planujemy wypracować kierunkowe rozwiązania w tym zakresie zarówno dla ZAKSY, jak i Chemika Police – dodano.

twitter

Z jednej strony Kurek, a z drugiej strony kłopoty

Najnowsze informacje mogą budzić niepokój u kibiców ZAKSY. Nie dość, że w tym sezonie utytułowany zespół zajął dopiero 10. miejsce, to jeszcze jego los jest niepewny.

Do ZAKSY ma dołączyć na kolejne rozgrywki Bartosz Kurek. Ikona polskiej siatkówki zdecydowała się przyjąć ofertę kędzierzynian, mimo kilku innych propozycji. Jego kontrakt ma być opłacony przez prywatnych sponsorów. Poza tym w klubie zostaje David Smith. Pozostaje pytanie, co dalej? Na razie ZAKSA musi się otrząsnąć i szukać dodatkowych środków, tym bardziej że trzeba wypełnić lukę po gwiazdach, które odchodzą. To Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek.

Czytaj też:

Bartosz Kurek jakiego nie znacie. „Na takich ludziach warto się wzorować”Czytaj też:

Pożegnanie siatkówki ze łzami w oczach. Tu właśnie zgasło światło w PlusLidze