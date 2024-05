Polski siatkarz zakończył karierę. W ostatnim sezonie był kontuzjowany

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zanotowała jeden z najsłabszych sezonów w historii. W głównej mierze przyczyniły się do tego kontuzje. O skali problemu informuje fakt, iż dopiero w 27. kolejce PlusLigi drużyna wystawiła po raz pierwszy skład, który rok wcześniej wygrywał Ligę Mistrzów.

Wojciech Żaliński zakończył karierę

Jedną z najpoważniejszych kontuzji doznał Wojciech Żaliński, który w październiku 2023 przeszedł operację kolana. Jak się okazało, przyjmujący miał ubytek w miejscu, gdzie rzepka styka się z głową kości udowej. Do końca sezonu 2023/24 nie oglądaliśmy zawodnika w PlusLidze i jak się okazuje... już go więcej nie zobaczymy. Zawodnik podjął decyzję o zakończeniu kariery. O wszystkim poinformował na swoim Instagramie. „Po wielu latach zawodowej gry w siatkówkę postanowiłem powiedzieć »pas«” – czytamy.

„Z tego miejsca dziękuję wszystkim kolegom, z którymi mogłem dzielić szatnię, trenerom, członkom sztabów szkoleniowych, prezesom, pracownikom administracji klubów, kierowcom autokarów oraz kibicom klubów, których barwy reprezentowałem” – dodał.

„Niby na końcu, ale zdecydowanie najmocniej dziękuję swoim bliskim – chronologicznie: rodzicom, siostrze oraz żonie i dzieciom. To dzięki Wam – rodzicom, mogłem spełnić dziecięce marzenia i zostać zawodowym siatkarzem. Kasia – to z Tobą zakochałem się w siatkówce, grając na działce. Diana, Franek i Ola – Wam dziękuję przede wszystkim za to, że to siatkówka decydowała, gdzie jest nasz dom, a Wy zawsze byliście i jesteście w nim razem ze mną” – podkreślił.

instagram

Wojciech Żaliński wyznał także, iż teraz będzie szukał nowej drogi. Przyjmujący od 2021 roku bronił barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie zdobył złoto i srebro PlusLigi, dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski oraz dwie Ligi Mistrzów. Wcześniej siatkarz grał w takich klubach jak: Indykpol AZS Olsztyn, Czarni Radom, Trefl Gdańsk i AZS Politechnika Warszawska. W 2015 roku Stephane Antiga powołał go do reprezentacji na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich.

