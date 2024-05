Kolejna gwiazda opuszcza PlusLigę. Klub oficjalnie to potwierdził

Po zakończeniu sezonu kluby PlusLigi zaczęły informować o kolejnych ruchach transferowych. Niestety po sezonie 2023/24 polską ligę opuści wiele gwiazd na czele z Aleksandrem Śliwką, który oficjalnie został pożegnany przez ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Od jakiegoś czasu mówi się, że przeniesie się on do Japonii.

Kolejna gwiazda opuszcza PlusLigę

Z PlusLigą pożegnały się również takie gwiazdy pokroju Alana Souzy, który był najlepiej punktującym zawodnikiem. Sezon zakończył z wynikiem 623 punktów, wyprzedzając Karola Butryna i Bartłomieja Bołądzia. Mówi się, że atakujący przeniesie się do Japonii. Ponadto z polskimi parkietami pożegnał się Jean Patry, który w Jastrzębskim Węglu zastąpił Stephena Boyera. Jak się okazuje, Francuz chciał zostać w Polsce, ale niestety nie było mu to dane. Ostatecznie przeniesie się do Fenerbahce Stambuł.

Teraz Asseco Resovia potwierdziła, że jej największa gwiazda odchodzi z klubu. Mowa oczywiście o Defalco. Amerykanin dołączył do tego zespołu w 2022 roku. Wystąpił w 70 ligowych spotkaniach, zdobywając łącznie 1 084 punkty. W sezonie 2022/2023 zajął 1. miejsce w rankingu MVP, zdobywając aż 11 statuetek dla najlepszego zawodnika meczu.

– TJ jest bardzo dobrym zawodnikiem, który wniósł znaczący wkład w grę naszego zespołu w ostatnich dwóch sezonach. Jestem przekonany, że pobyt TJ-a w Asseco Resovii pozwolił mu rozwinąć jego umiejętności siatkarskie. Torey Defalco opuszcza nasz klub jako lepszy zawodnik, który jednak wciąż musi pracować nad aspektem mentalnym. Z pewnością rozwój w tym obszarze przybliży go do ścisłego grona najlepszych przyjmujących na świecie. Dziękuję Toreyowi za wszystko, co zrobił dla naszej drużyny w ciągu dwóch sezonów. Będę trzymał za niego kciuki i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – powiedział w klubowych mediach Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

Według nieoficjalnych doniesień Amerykanin opuści nie tylko Polskę, ale i również Europę. W przyszłym sezonie ma występować w japońskim JTEKT Stings, gdzie ma stworzyć parę przyjmujących z Ricardo Lucarellim.

