Aleksander Śliwka pokazał klasę. Kapitan reprezentacji Polski nie pęka

Polacy w środowe, późne popołudnie, pokonali 3:0 Amerykanów. Mecz w tureckiej Antalyi przez zdecydowaną większość czasu był toczony pod dyktando drużyny trenera Nikoli Grbicia. Mistrzowie Europy oraz triumfatorzy rozgrywek VNL 2023 jedynie na początku pierwszego i w trzecim secie musieli odpowiedzieć na nacisk przeciwnika.

Aleksander Śliwka z udanym występem przeciwko Amerykanom

Najlepiej punktującym graczem po stronie zwycięzców był Aleksander Śliwka. Kapitan polskiej drużyny, pod nieobecność Bartosza Kurka, zdobył 13 punktów. Co jednak istotne, zagrał solidnie zarówno w przyjęciu, jak i ataku. Spoglądając na statystyki, były zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przyjmował 14 razy ze skutecznością 50 procent (14% perfekcyjnego), atakował w 20. przypadkach, tutaj 50 proc. powodzenia. Kapitan reprezentacji dołożył również jednego asa serwisowego i dwa punktowe bloki.

Śliwka, mający za sobą niemal stracony sezon klubowy ze względu na kontuzję, wrócił do zdrowia i z pewnością każdy mecz w reprezentacji działa na jego korzyść. Warto dodać, że obok Śliwki udanie zaprezentował się jego partner z przyjęcia, Bartosz Bednorz. Duet ZAKSY plus skuteczny Bartłomiej Bołądź, to były solidne argumenty do wygrania meczu z Amerykanami w trzech setach.

Kiedy kolejne mecze zagrają siatkarze reprezentacji Polski?

Rozgrywki Ligi Narodów nie będą zwalniać tempa. Już w czwartek (tj. 23 maja) Polacy zmierzą się z Kanadą. Początek spotkania o godzinie 16:00 polskiego czasu. Dzień później (tj. piątek 24 maja) polski zespół zmierzy się z Holandią. Ostatnim meczem turnieju w Turcji dla Polaków będzie starcie ze Słowenią (niedziela, 26.05, g. 13:00).

Mecze Polaków można oglądać na antenach Polsatu Sport oraz TV4. Dodatkowo internetowo pojedynki reprezentacji siatkarzy są dostępne np. za pośrednictwem platformy Polsatu Box Go.

