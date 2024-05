Polscy siatkarze wyróżnieni. Zwróć uwagę na jeden szczegół

Oczywistym jest, że nic nie trwa wiecznie, ale na pewno bardzo długo trwa zwycięska passa reprezentacji Polski siatkarzy. Środowy triumf z Amerykanami był 25. zwycięstwem z rzędu polskiej kadry, biorąc pod uwagę oficjalne mecze. Podopieczni Nikoli Grbicia gonią zatem najlepsze wyniki w XXI wieku, które należą do Brazylijczyków. Jeszcze przed starciem z USA mieliśmy potwierdzenie zapowiedzi odnośnie strojów naszego zespołu.

Polscy siatkarze wyróżnieni

Chodzi o specjalny emblemat na koszulce w kolorze złotym. FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki) postanowiła uhonorować Polaków za zwycięstwo w poprzedniej edycji Ligi Narodów. Dlatego też na koszulkach pomiędzy flagą a logiem sponsora technicznego widać „złoty znaczek”, który ma pokazać kibicom, jaka drużyna broni trofeum.

To miłe wyróżnienie dla reprezentacji Polski i nawiązanie nieco do tego, co widzimy w piłce nożnej, gdzie np. klubowi mistrzowie świata mają na trykotach złoty emblematy. Biało-czerwoni z racji inauguracji Ligi Narodów pierwszy raz pokazali się na boisku z sympatycznym dodatkiem, a teraz będzie można się do tego widoku przyzwyczajać, bo przed obrońcami tytułu jeszcze 11 spotkań w fazie zasadniczej rozgrywek, a później także udział w turnieju finałowym.

Polacy powalczą o komplet zwycięstw w Antalyi

Po meczu z USA Liga Narodów nie zwalnia tempa. Przed Polakami jeszcze trzy mecze w trakcie turnieju rozgrywanego w Turcji. Najpierw zmierzą się z Kanadą (23 maja, godz. 16:00), później z Holandią (24 maja, godz. 19:00), a na sam koniec ze Słowenią (26 maja, godz. 13:00).

Poza reprezentacją Polski bilety do turnieju finałowego w Łodzi zapewni sobie siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Do ostatecznej rozgrywki dojdzie w dniach 27-30 czerwca 2024 roku.

