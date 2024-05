Bartosz Bednorz pozytywnie otworzył sezon reprezentacyjny. Jasny sygnał dla Grbicia

Udanie rozpoczęły się rozgrywki VNL dla obrońców tytułu. Polska pewnie pokonała USA w trzech setach. Amerykanie zagrali w mocno eksperymentalnym zestawieniu, najlepszych graczy nie wysyłając na rozgrywki Ligi Narodów. Biało-Czerwoni również nie wystąpili jednak w optymalnym ustawieniu, np. bez Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Pawła Zatorskiego czy Marcina Janusza.

Bartosz Bednorz udanie otworzył sezon reprezentacyjny

Trener Nikola Grbić zdecydował się postawić w meczu przeciwko USA na parę przyjmujących: Aleksander Śliwka oraz Bartosz Bednorz. Obaj w poprzednim sezonie byli siatkarzami Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Bednorz ocenił, co zadecydowało o zwycięstwie Polaków z Amerykanami.

– Kluczowa dla tej wygranej była chłodna głowa w najważniejszych momentach. Wiedzieliśmy, że przeciwnik nie będzie grał w swoim najmocniejszym składzie, więc najważniejsze było dla nas przenieść to, co tak naprawdę trenowaliśmy. Wszystkie elementy na treningach, tym dotychczasowym okresie, żeby pokazać to boisku, już w warunkach meczowych. Myślę, że to się udało, choć były momenty, w których jeszcze coś szwankowało. Będziemy jednak cały czas nad tym pracować. Tak że najważniejsza była nasza gra, a nie skupianie się na przeciwniku – przyznał przyjmujący reprezentacji.

Bednorz zagrał w dwóch z trzech setów. Zdobył łącznie 9 punktów (w tym jeden blok oraz as serwisowy), atakując ze skutecznością 64 proc., a dodatkowo w przyjęciu na 14 okazji miał procent 57 pozytywnego dogrania piłki do siatki.

„Benji” kolejny raz potwierdził, że jest gotowy do wspierania reprezentacji swoją dobrą grą. Wydaje się, że obecnie właśnie on będzie najmocniej walczył wśród przyjmujących albo o miejsce w turniejowej czwórce, albo o piątego, zabieranego na igrzyska jako numer 13. Oczywiście to póki co teoria, ale gdyby ten scenariusz miał się zrealizować, to opcja z Bednorzem jest całkiem realna.

Kiedy kolejne mecze zagrają siatkarze reprezentacji Polski?

Rozgrywki Ligi Narodów nie będą zwalniać tempa. Już dzisiaj, w czwartek (tj. 23 maja) Polacy zmierzą się z Kanadą. Początek spotkania o godzinie 16:00 polskiego czasu. Dzień później (tj. piątek 24 maja) polski zespół zmierzy się z Holandią. Ostatnim meczem turnieju w Turcji dla Polaków będzie starcie ze Słowenią (niedziela, 26.05, g. 13:00).

– Kanada? Bardzo ciężki przeciwnik. Swój pierwszy mecz w turnieju VNL też już wygrali. Na pewno to nie będzie łatwa przeprawa, ale wierzę, że mamy wszystko, żeby zwyciężyć w kolejnym spotkaniu – dodał Bednorz, pytany o czwartkowe spotkanie Polaków.

Mecze Polaków można oglądać na antenach Polsatu Sport oraz TV4. Dodatkowo internetowo pojedynki reprezentacji siatkarzy są dostępne np. za pośrednictwem platformy Polsatu Box Go.

