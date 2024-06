Tak może wyglądać rywalizacja Polek na IO. Grupa śmierci czy marzeń?

Reprezentantki Polski zakończyły drugi turniej Ligi Narodów bez porażki, prowadząc w tabeli. Przez to legitymują się bilansem 8 zwycięstw i są już praktycznie pewne awansu do turnieju finałowego w Bangkoku. Zawodniczki Stefano Lavariniego dzięki świetnej serii podskoczyły w rankingu FIVB i zajmują obecnie trzecie miejsce. To jednak nie koniec ich możliwości.

Znamy potencjalne koszyki przed turniejem olimpijskim siatkarek

O tym kto dołączy do grona siedmiu ekip z zapewnioną kwalifikacją olimpijską zadecyduje ranking FIVB po ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów 2024. Na dziś wydaje się, że do Paryża polecą także Włoszki, Japonki, Chinki, Kenijki (jako najlepszy zespół z Afryki) oraz Holenderki lub Kanadyjki. Ostatnie wymienione nacje walczą ze sobą o ostatnie miejsce premiowane awansem.

Po drugim tygodniu VNL 2024 minimalnie wyżej są Holenderki, ale sytuacja może ulec zmianie po trzecim turnieju. Jeśli jednak już teraz doszłoby do losowania grup turnieju olimpijskiego, to Polki jako trzeci zespół świata byłyby wybierane z drugiego koszyka. Wynika to z faktu, że w pierwszym koszyku (w każdym z czterech będą po trzy ekipy) automatycznie pierwszą pozycję mają zapewnione gospodynie z Francji. Po nich znajdują się Turczynki i Brazylijki, które wyprzedzają Polki.

Biało-Czerwone tworzą drugi koszyk wraz z Włoszkami i Amerykankami, co oznacza, że przy tej sytuacji nie trafiłyby na te zespoły w fazie grupowej. Trzeci koszyk tworzą Japonki, Chinki i Serbki a ostatni Holenderki, Dominikanki i Kenijki.

Potencjalna grupa marzeń i śmierci polskich siatkarek

Potencjalną grupą marzeń w tej sytuacji byłoby dolosowanie Polski do grupy z Francuzkami i Kenijkami. Obie drużyny plasują się poza czołówką rankingu FIVB. Z kolei trudną bolączką byłaby grupa z dobrze spisującymi się Brazylijkami oraz z Dominikankami i Serbkami/Japonkami.

