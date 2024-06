Kolejne wyzwanie przed polskimi siatkarzami. Sprawdź terminarz turnieju VNL w Japonii

Reprezentanci Polski mają za sobą długą podróż do Japonii. Wyprawa z Warszawy do Fukuoki trwała ponad 24 godziny i mocno wymęczyła zawodników Nikoli Grbicia. Długiego czasku na aklimatyzację nie ma, gdyż we wtorkowy poranek czasu polskiego na mistrzów Europy czeka pierwsza przeszkoda w drugim turnieju Ligi Narodów 2024.

Sprawdź terminarz reprezentacji Polski podczas VNL 2024 w Fukuoce

Serbski szkoleniowiec zabrał do Japonii znacznie mocniejszy skład niż do Antalyi. Część graczy nadal jeszcze nie dostała szansy gry i szykuje się do kolejnych zmagań w Spale. Co więcej, jest także trzecia grupa, która znajduje się do dyspozycji Grbicia. To oni w ubiegłym tygodniu rywalizowali w Suwałkach w meczu towarzyskim przeciwko kadrze Ukrainy.

Z Grbiciem do Japonii poleciał Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek czy Tomasz Fornal. Brakuje jeszcze za to Pawła Zatorskiego czy Wilfredo Leona, których prawdopodobnie zobaczymy w ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Lublanie. Na Biało-Czerwonych w Fukuoce czekają cztery mecze. Serię zmagań rozpocznie poranny (dla kibiców w kraju) pojedynek z Bułgarami we wtorek, 4 czerwca. Następnie zmierzą się także z Turkami, Japończykami i Brazylijczykami.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas turnieju VNL 2024 w Fukuoce

Polska – Bułgaria, 4 czerwca, godzina 8:30 (czasu polskiego)

Polska – Turcja, 6 czerwca, 12:30

Japonia – Polska, 7 czerwca, 12:20

Polska – Brazylia, 8 czerwca, 8:30

Walka o obronę złota Ligi Narodów

W pierwszym turnieju Ligi Narodów 2024 Polacy zanotowali trzy zwycięstwa (nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Holandią) i jedną porażkę (ze Słowenią). Jako gospodarz turnieju finałowego, Biało-Czerwoni mają automatyczny awans do końcowej fazy VNL.

