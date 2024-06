Reprezentant Polski zmienia klub. Może stworzyć duet z Wilfredo Leonem

Bogdanka Luk Lublin ma za sobą udany sezon. Zespół Massimo Bottiego zajął bardzo dobre, piąte miejsce w PlusLidze, przez co zadebiutuje w europejskich pucharach. Klub mocno zbroi się, by powalczyć o sukces w Pucharze Challenge. Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym transferem jest przyjście Wilfredo Leona.

Reprezentant Polski zagra w Bogdance Luk Lublin

O tym, że urodzony na Kubie reprezentant Polski trafi na Lubelszczyznę mówi się od wielu miesięcy. Sam Luk wprowadził sporo zamieszania oświadczeniem nt. gry przyjmującego. Póki co Leon nie został oficjalnie ogłoszony, co nie zmienia faktu, że lublinianie podpisują innych zawodników.

Jednym z nich jest Mikołaj Sawicki. Reprezentant Polski, który znalazł się w szerokiej kadrze Nikoli Grbicia na Ligę Narodów 2024, ale nie ma go z drużyną w Japonii. Przyjmujący po dwóch sezonach gry w Treflu Gdańsk opuszcza klub ze stolicy województwa pomorskiego, by zagrać wraz z Lukiem w europejskich pucharach. Transfery lublinian zdają się mówić, że klub będzie chciał przynajmniej wyrównać rezultat sprzed roku.

– Ofensywne walory Mikołaja powszechnie budzą strach u rywali. Każdy sezon czyni go silniejszym. To Siatkarz, który nie przestaje się rozwijać i dołożymy wszelkich starań, by w naszym Klubie wykonał kolejny imponujący skok, choć już teraz jest jednym z najlepszych w PlusLidze – powiedział wiceprezes klubu Maciej Krzaczek cytowany przez oficjalną stronę Luku.

Kariera Mikołaja Sawickiego

Urodzony w 1999 roku w Piotrkowie Trybunalskim Mikołaj Sawicki w przeszłości grał w Skrze Bełchatów, BBTS-ie Bielsko-Biała oraz KPS-ie Siedlce. Mierzący 195 centymetrów wzrostu gracz brał udział w ostatnim meczu towarzyskim kadry przeciwko reprezentacji Ukrainy w Suwałkach.

