Tę nagrodę Wilfredo Leona może zobaczyć każdy. Siatkarz ma powód do dumy

Polscy siatkarze zakończyli fazę zasadniczą VNL i w czwartek rozpoczną rywalizację w rozgrywanych w Łodzi finałach prestiżowej imprezy. Zawodnicy Nikoli Grbicia chcą pójść śladami kadry pań i podobnie jak one zakończyć ją kolejnym medalem. Ćwierćfinałowym rywalem mistrzów Europy będą Brazylijczycy, którzy niedawno nieoczekiwanie ich pokonali.

Wilfredo Leon otrzymał zadziwiającą nagrodę

Po przylocie do Polski zawodnicy nie mieli zbytnio okazji na odpoczynek. Przylot i początek imprezy w Łodzi dzieli zaledwie parę dni. Mimo to Wilfredo Leon (pomimo lekkiego opóźnienia) znalazł chwilę, by zawitać do bliskiego mu Torunia. W mieście, z którym związana jest żona zawodnika, przyjmujący kadry otrzymał niezwykłą nagrodę.

Siatkarz został nagrodzony włączeniem do „Piernikowej Alei Gwiazd”. Miasto Toruń w ten sposób honoruje ważne postacie związane z regionem. W życiu Leona Toruń ma więcej związków niż tylko żona. Siatkarz jest współwłaścicielem CUK Aniołów, zespołu, który niedawno awansował na zaplecze PlusLigi. W mieście odbywają się także zajęcia dla dzieci pod szyldem „Akademii Wilfredo Leona”.

– To dla mnie najlepsza i największa pamiątka i podziękowanie. Nie urodziłem się w Toruniu, ale czuję się torunianinem i jestem dumny, że mogę reprezentować to piękne miasto – powiedział podczas uroczystego odsłonięcia katarzynki były siatkarz włoskiej Perugii.

Wilfredo Leon ma zagrać w PlusLidze

Wilfredo Leon najprawdopodobniej w najbliższym sezonie po raz pierwszy w karierze będzie występować w PlusLidze. Siatkarz ma związać się kontraktem z Bogdanką Luk Lublin, piątym zespołem minionych rozgrywek ekstraklasy. Wcześniej przez lata występował w Perugii (Serie A), a także w rosyjskim Zenicie Kazań.

