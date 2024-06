Wprowadził kadrę na igrzyska, obejmie polski klub. Wielki powrót w PlusLidze

Asseco Resovia Rzeszów ogłosiła to, na co czekali wszyscy kibice. Po kilku miesiącach przerwy do PlusLigi wraca uznany trener, który dał ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle ważny triumf.

Asseco Resovia Rzeszów może mówić o połowicznym sukcesie w minionym sezonie. Z jednej strony zdobyli Puchar CEV, dołączając do Projektu Warszawa jako europucharowych zwycięzców. Z drugiej strony z ekipą Piotra Grabana przegrali w walce o brązowy medal PlusLigi, przez co na jesień nie zagrają w Champions League. W Rzeszowie od lat nie szczędzi się środków na transfery. Jeden z nich ogłoszono właśnie teraz. Nie chodzi jednak o zawodnika. Asseco Resovia Rzeszów zakontraktowała byłego trenera ZAKSY Tuomas Sammelvuo to uznana postać w świecie siatkówki. Obecny selekcjoner reprezentacji Kanady szykuje się na walkę w igrzyskach olimpijskich. Trzy lata temu w Tokio poprowadził kadrę Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego do wicemistrzostwa. Teraz nie ma takiego potencjału jak przed laty, choć w ubiegłym roku jego zespół pokazał, że może zagrozić każdemu. Fin rozpoczął poprzedni sezon klubowy jako szkoleniowiec Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Trener, który poprowadził zespół z województwa opolskiego do trzeciego zwycięstwa w Lidze Mistrzów, stracił pracę po serii słabych wyników w PlusLidze. Koziołki borykały się z olbrzymimi problemami zdrowotnymi. Mimo to władze postanowiły zwolnić szkoleniowca, stawiając na jego dotychczasowego asystenta, Adama Swaczynę. Już od kilku miesięcy mówiło się, że nowym pracodawcą byłego siatkarza lig francuskiej, włoskiej, rosyjskiej czy polskiej zostanie Resovia. Zespół z Podpromia pożegnał się jakiś czas temu z Giampaolo Medeim. Włoch zdecydował się na przyjęcie oferty z bliskiego mu Cucine Lube Civitanova. twitter Osiągnięcia Tuomasa Sammelvuo Tuomas Sammelvuo może pochwalić się licznymi medalami jako zawodnik i trener. Jako szkoleniowiec święcił do tej pory triumfy jedynie w Rosji i Polsce. Rozstał się z kadrą ze wschodu po wybuchu wojny w Ukrainie. Czytaj też:

Tę nagrodę Wilfredo Leona może zobaczyć każdy. Siatkarz ma powód do dumyCzytaj też:

Stefano Lavarini odczarował reprezentację Polski. Zdradził, w czym tkwi siła Polek