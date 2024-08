Emocjonalne rozstanie w polskiej siatkówce. „Byłeś, jesteś i będziesz moim najlepszym przyjacielem”

Polscy siatkarze zakończyli kolejny udany sezon reprezentacyjny. Oprócz brązowego medalu Ligi Narodów zdobyli drugi najważniejszy medal w historii polskiego volleya – wicemistrzostwo olimpijskie. Dla zawodników kadry Nikoli Grbicia to niezapomniane przeżycie, które pozostanie z nimi do końca życia. Po miesiącach wspólnej pracy przyszedł czas na rozstanie i powrót do klubów. Byli gracze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy od lat nie zagrają ze sobą w jednej drużynie.

Łukasz Kaczmarek z emocjonalnymi podziękowaniami dla Śliwki

Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek przez lata tworzyli zgrany duet w zespole z województwa opolskiego. Obaj trafili do klubu w 2018 roku i przez sześć lat odnieśli największe sukcesy w klubowej karierze na czele z trzykrotnym triumfem w Lidze Mistrzów. Po zakończeniu ostatniego sezonu było wiadome, że obaj obiorą inne kierunki. Śliwka po raz pierwszy w karierze opuszcza kraj, by zagrać w Japonii (Suntory Sunbirds). „Zwierzu” z kolei dołączył do mistrza Polski, Jastrzębskiego Węgla.

Obaj zawodnicy mocno się ze sobą związali. Z tego też powodu nikogo nie dziwi fakt, że rozstanie mocno ich zabolało. Kaczmarek w emocjonalnym wpisie pożegnał się z kolegą z kadry nie ukrywając smutku z faktu, że nie będą już dzielić jednej szatni. Kibice nie ukrywają wzruszenie pod wpisem atakującego na Instagramie.

„Chciałbym Ci podziękować za te cudowne lata, w których mogłem z Tobą rywalizować, gdzie mogłem czuć tak wielkie wsparcie od tak wspaniałej osoby na boisku jak i przede wszystkim poza nim. Nie mogę uwierzyć, że to się kończy. Nie mogę sobie, póki co w głowie poukładać jak to będzie występować na boisku w klubie bez Ciebie u boku – napisał Kaczmarek. „Byłeś, jesteś i będziesz moim najlepszym przyjacielem. P.S: 23 wspólne trofea” – dodał reprezentant Biało-Czerwonych.

Aleksander Śliwka reaguje na wpis przyjaciela z ZAKSY i reprezentacji Polski

Aleksander Śliwka również emocjonalnie zareagował na wpis przyjaciela. „Mam nadzieję, że zagramy jeszcze nie raz. Dziękuję” – napisał były kapitan ZAKSY.

Obaj zawodnicy są ważnymi zawodnikami kadry Nikoli Grbicia, która od 2022 roku zdobyła medal na każdej imprezie, w której startowała.

