Ten ruch wywrócił siatkówkę do góry nogami. „Będą o nim rozmawiać kibice nie tylko siatkarscy”

W ubiegłym sezonie najmocniej w PlusLidze cieszyli się w Jastrzębiu-Zdroju. Tamtejszy klub po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium, a dodatkowo znów dotarł do finału Ligi Mistrzów. Grono medalistów uzupełniła Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Przed startującymi w najbliższy weekend rozgrywkami nie zabrakło wielkich wzmocnień w każdym z 16 zespołów.

Ekspert zdradza największy transfer w historii PlusLigi

W nadchodzących rozgrywkach z PlusLigą pożegna się nie jeden, a trzy najsłabsze zespoły. To sprawia, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Dodatkowo każdy chce grać w europejskich pucharach, więc czołówka także musiała się uzbroić. Po latach przerwy do Polski wrócił Bartosz Kurek. Kapitan reprezentanci Polski wraca do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, w której grał już w przeszłości. Oprócz niego kluby zmienili Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski czy Łukasz Kaczmarek.

Najwięcej jednak mówiło się o transferze z Perugii do Bogdanki LUK Lublin Wilfredo Leon. Urodzony na Kubie reprezentant Biało-Czerwonych wywrócił karuzelę siatkarską do góry nogami, sprawiając, że PlusLiga znalazła się w czubie zainteresowania nie tylko polskich, ale także i zagranicznych fanów. W rozmowie z Polsatem Sport Jakub Bednaruk, były trener polskich klubów nie miał złudzeń, że przejście Leona do zespołu z Lubelszczyzny to legendarny ruch w skali biało-czerwonego volleya.

– To największy transfer w historii PlusLigi. Gdyby ktoś pięć lat temu powiedział mi, że Leon będzie grał w Lublinie, to bym zwariował. Powiedziałbym, że to są żarty typu moja nominacja do Telekamer. Klub z Lublina musi się nauczyć tego, że Leon to nie jest zawodnik, tylko gwiazda. Będziemy o nim rozmawiać przy śniadaniu i przy kolacji. Będą o nim rozmawiać kibice nie tylko siatkarscy – przyznał Bednaruk.

Kariera Wilfredo Leona

Wilfredo Leon, który wychowuje trójkę dzieci wraz z żoną Polką, w przeszłości reprezentował barwy wspomnianej Perugii, a także Zenita Kazań i Al-Rajjan SC.

