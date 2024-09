Ona może zostać gwiazdą Tauron Ligi. „Wierzę, że nikt nie będzie żałować tego transferu”

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała po latach przerwy powróci do Ligi Mistrzyń. Brązowy medalista Tauron Ligi 2023/2024 zmierzy się z wymagającymi rywalami – Allianz MTV Stuttgart, Savino Del Bene Scandicci oraz kwalifikantem. Zespół Bartłomieja Piekarczyka może się już jednak cieszyć z sukcesu. Tuż przed startem ligi wygrał AL-KO Superpuchar Polski pokonując Lotto Chemika Police.

Zdobywca Superpucharu Polski niełaskawy dla beniaminka z Mogilna

BKS może cieszyć się z faktu, że w przeciwieństwie do ubiegłego sezonu nie doszło do gwałtownych zmian w zespole. Wciąż gra w nim najskuteczniejsza zawodniczka Kertu Laak. Choć do PGE Grot Budowlanych Łódź udała się Paulina Damaske, to również z Łodzi (lecz z ŁKS-u) do Bielska-Białej trafiła Julita Piasecka. Dodając do tego przyjście Kingi Drabek można powiedzieć, że zespół Piekarczyka może spokojnie celować w półfinał Tauron Ligi. Pierwszy z wielu malutkich kroków zrobił już w weekend. BKS bez problemu pokonał Sokół & Hagric Mogilno 3:0 w niecałe półtorej godziny.

– Plan był taki, by narzucić im nasz styl gry, naciskać zagrywką. Później już skupialiśmy się na systemie blok-obrona i tutaj szukaliśmy szans. Chcieliśmy zrobić jak najmniej błędów, a i tak wyszło ich sporo – powiedział Piekarczyk dla „Wprost” po sobotnim pojedynku. – Będziemy bardziej obciążeni fizycznie ze względu na Ligę Mistrzyń, ale z tego powodu ważny jest cały zespół. Pełny potencjał zobaczymy w play-offach, gdzie zacznie się gra pod większą presją – dodał opiekun brązowych medalistek.

Wzmocnienie z Włoch ma podbić polską ligę

Inną niewspomnianą wyżej nową twarzą w zespole z Bielska-Białej jest Giula Angielina. Obecność włoskiej zawodniczki w Polsce nie jest czymś powszechnym. Przyjmująca do tej pory występowała wyłącznie w ojczyźnie. Ostatni sezon spędziła w Trentino, które zajęło ostatnie miejsce w tabeli Serie A. Mierząca 192 centymetry wzrostu 27-latka już zdążyła się pokazać z bardzo dobrej strony nad Wisłą. To ona otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki superpucharu. Piekarczyk ma dużo wiary, ale także i oczekiwań względem nowego nabytku.

Szukaliśmy ofensywnej zawodniczki na pozycji przyjmującej… i taką myślę, że znaleźliśmy. Myślę, że tak jak każda z naszych siatkarek „Angie” ma jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Gra dobrze, ale oczekuję od niej jeszcze lepszej gry. Ona pewna sama sobie również stawia wysoko poprzeczkę. Cały sezon zweryfikuje, ale wierzę, że nikt nie będzie żałować tego transferu – deklaruje popularny „Bary”.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała chce walczyć o medal Tauron Ligi

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała mecz 2. kolejki Tauron Ligi rozegra dopiero 30 października. W związku z tym najbliższe spotkanie drużyny Piekarczyka to wyjazdowy pojedynek z Developresem Rzeszów 12 października. „Rysice” w pierwszej kolejce sezonu pokonały po tie-breaku MOYA Radomkę Radom.

