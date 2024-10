Mistrz świata z reprezentacją Polski zwolniony. Zaskakujące kulisy rozstania

Jak się okazuje, nie tylko w Polsce może dochodzić do kuriozalnych decyzji związanych z zatrudnianiem, bądź zwalnianiem trenera w sporcie zawodowym. Stephane Antiga przekonał się o tym na własnej skórze. Francuz, który po wielu latach opuścił Polskę i chciał spróbować swoich trenerskich sił na Półwyspie Apenińskim, został zwolniony w kuriozalnych okolicznościach.

Stephane Antiga zwolniony z Savino Del Bene Scandicci

Głównym problemem było to, w jaki sposób został zbudowany zespół. Ze względu na niemal równe proporcje zawodniczek z Italii do zagranicznych siatkarek, rozpoczęły się spore kombinacje z ustawieniem składu. Wynika to z limitów, które funkcjonują w rozgrywkach, podobnie zresztą, jak ma to miejsce np. w PlusLidze. Zasady są proste, na boisku muszą znajdować się trzy krajowe (czyt. włoskie) zawodniczki.

twitter

Antiga musiał zatem decydować się na rotacje, z czego nie były zadowolone poszczególne siatkarki. Paradoksalnie, ruchy trenera były słuszne o tyle, że zespół rozpoczął sezon ligowy od dwóch efektownych wygranych po 3:0. Savino Del Bene Scandicci z kompletem punktów i bez straconego seta? Wydawało się, że Francuz lepiej nie mógł sobie wymarzyć powrotu na Półwysep Apeniński.

Mistrz świata z reprezentacją Polski z 2014 roku szybko jednak musiał zderzyć się z realiami, niekoniecznie sportowymi. Jak informują włoscy dziennikarze, zawodniczki przekazały zarządowi klubu swoje niezadowolenie dotyczące decyzji trenera Antigi. W efekcie podjęto decyzję, że winny jest nie kto inny, a właśnie nowy szkoleniowiec.

twitter

We wtorkowe przedpołudnie ukazał się krótki komunikat, przekazujący wieść o rozstaniu z Antigą. Francuz najwyraźniej stał się ofiarą złej konstrukcji drużyny. Co ciekawe, być może nie byłoby takich problemów, gdyby nie odejście Francesci Villani. Przyjmująca zdecydowała się na przenosiny do Igor Gorgonzola Novara. Proporcje zostały zachwiane, a w kadrze byłego (już) zespołu Antigi znalazło się osiem zagranicznych i sześć krajowych siatkarek. Następcą Francuza zdaniem włoskich mediów ma być Marco Gaspari.

