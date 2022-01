Dziś skoki narciarskie w Innsbrucku. Gdzie i o której oglądać Turniej Czterech Skoczni z Polakami?

4 stycznia odbędzie się już trzeci z czterech konkursów rozgrywanych w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem zawodnikom przyjdzie rywalizować w Innsbrucku, gdzie już wcześniej trenowali, a także brali udział w kwalifikacjach. W austriackich zawodach weźmie udział pięciu Polaków, aczkolwiek zabraknie największej gwiazdy kadry Michala Doleżala.

Skoki narciarskie w Innsbrucku. Kamil Stoch wycofany z Turnieju Czterech Skoczni

Kamil Stoch został bowiem wycofany z Turnieju Czterech Skoczni wieczorem 3 grudnia. To efekt fatalnych skoków, które oddawał w ostatnich tygodniach. Od początku tej imprezy sportowej Polakowi wiodło się fatalnie, choć jeszcze przed nią zdawało się, to właśnie on jest w najwyższej formie spośród wszystkich Biało-Czerwonych. W Oberstdorfie i Garmisch-Partenkrichen był jednak 41., w Innsbrucku z kolei nawet nie zakwalifikował się do głównego konkursu. Zajął 59. miejsce z 77 ogółem – przynajmniej o dziewięć za niżej, aby znów obejrzeć go w akcji.

Wiadomo już, że w jego miejsce nie zostanie powołany żaden inny zawodnik, o czym poinformował Polski Związek Narciarski. Na szczęście poza Stochem do zawodów zaplanowanych na 4 stycznia awansowali wszyscy pozostali Biało-Czerwoni. W tym gronie są: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Co ciekawe w eliminacjach najlepiej poszło ostatniemu z wymienionych – zajął 17. lokatę.

Znamy pary Polaków na pierwszą serię w Innsbrucku

Pierwsza seria skoków w Innsbrucku znów będzie odbywała się w formule K.O. Skoczkowie przystąpią do rywalizacji w parach. Wiadomo już, w jakich duetach przyjdzie mierzyć się Polakom.

Andrzej Stękała – Simon Ammann

Piotr Żyła – Constantin Schmid

Paweł Wąsek – Roman Koudelka

Jakub Wolny – Daniel Andre Tande

Dawid Kubacki – Timi Zajc

Skoki narciarskie 2021/22. Gdzie i o której transmisja Turnieju Czterech Skoczni z Innsbrucka?

Konkurs w skokach narciarskich w Innsbrucku zaplanowano na 4 stycznia, na godzinę 13:30. Transmisję będzie można śledzić na kanałach TVN i Eurosport 1, a także w serwisie player.pl.

