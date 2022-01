Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner udzielił wywiadu. Mówił o wycofaniu Stocha i zwolnieniu Doleżala

Apoloniusz Tajner był gościem „Newsroomu” w telewizji internetowej portalu wp.pl. W trakcie wywiadu, którego udzielił, wypowiedział się na temat Kamila Stocha i jego kryzysu, a także kwestii ewentualnego zwolnienia Michala Doleżala, selekcjonera naszej kadry.

Turniej Czterech Skoczni – kryzys Kamila Stocha

Dyspozycja największej gwiazdy reprezentacji Polski budzi niepokój dosłownie w każdym – od kibiców, przez dziennikarzy, po samych członków sztabu szkoleniowego. Na przełomie grudnia i stycznia nastąpiło bowiem załamanie formy Stocha, który mocno zawodził w Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie był 41., podobnie w Garmisch-Paternkirchen, a w Innsbrucku nawet nie zakwalifikował się do głównego konkursu. W efekcie został wycofany z TCS.

Apoloniusz Tajner o wycofaniu i formie Kamila Stocha

– To była dobra decyzja, aby wycofać Kamila z Bischofshofen, gdzie potem odbędą się jeszcze dwa konkursy. Tamta skocznia jest specyficzna (płaska z długim najazdem). Gdyby tam starał się odbudowywać formę, nie wyszłoby to mu na dobre. Teraz zostanie w domu do końca tygodnia i odpocznie. Plan treningowy dla niego jest układany, jeszcze dziś zobaczymy, jakie decyzje podejmie sztab szkoleniowy w tym względzie – wyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Tajner został zapytany o powody głębokiego dołka, w którym znalazł się trzykrotny mistrz olimpijski. – Trudno to wytłumaczyć. Wydaje się, że wszystko robi dobrze, on sam ma takie odczucia, a jego starty wyglądają źle. W historii skoków było wiele takich momentów, także z Adamem Małyszem, którzy w ciągu 30 dni potrafili odnaleźć pełnię formy. Liczymy, że uda się mu wyjść z kryzysu w tym czasie. On bardzo mocno przepracował ten sezon i pod tym względem nie mamy do niego żadnych uwag. Jestem dobrej myśli, pozostało ponad 30 dni do startu pierwszych zawodów olimpijskich. Igrzyska są najważniejsze – odpowiedział.

Michal Doleżal nie zostanie zwolniony z reprezentacji Polski

Jedną z ciekawszych poruszonych w rozmowie kwestii było zwolnienie Michala Doleżala, czego coraz częściej domagają się kibice. – Jest za wcześnie, by teraz podejmować decyzje, wprowadzilibyśmy zbyt dużo chaosu. Zawodnicy mają pełne zaufanie do obecnego sztabu i są zadowoleni z tej współpracy. Szkoleniowcy potrzebują czasu. Analizowaliśmy naszą sytuację wraz z dyrektorem Małyszem, lecz drastyczne reakcje byłyby nie na miejscu. Dalecy jesteśmy od tego, aby teraz ingerować w sztab – zakończył Tajner.

