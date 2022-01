Piotr Żyła skomentował swój wynik testu na koronawirusa. „Ja lubię się leczyć”

W szeregach polskich skoczków nie jest przed igrzyskami olimpijskimi kolorowo. Kamil Stoch nadal walczy z kontuzją, Dawid Kubacki już przed zawodami w Zakopanem otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa, a w czwartek 20 stycznia jego los podzielił Piotr Żyła, który już odniósł się do całej sprawy.

Piotr Żyła skomentował wynik swojego testu. Zapewnił, że nie jest zakażony

Piotr Żyła opublikował na Facebooku post, w który stwierdził, że nie jest zakażony koronawirusem, tylko wyszedł mu pozytywny wynik testu na COVID-19. „A to jest różnica i to duża różnica” – napisał na swoim profilu polski skoczek. Zawodnik zaznaczył, że czuje się świetnie. Następnie nawiązał do swojego zdjęcia pod postem, które ukazuje złocisty spieniony płyn. „Wasze zdrowie. Objawów spodziewam się dopiero jutro, jak przesadzę z lekarstwem. A ja lubię się leczyć” – napisał reprezentant Polski.

Piotr Żyła zdąży na igrzyska olimpijskie?

Według sekretarza generalnego PZN Piotr Żyła zachowuje szanse na wyjazd na igrzyska olimpijskie do Pekinu. Polak przed wylotem 31 stycznia musi otrzymać cztery z rzędu negatywne wyniki testów na koronawirusa. Obecnie skoczek został poddany siedmiodniowej kwarantannie i można odnieść wrażenie, że sugeruje, że leczy się poprzez spożywanie piwa. Jego post na Facebooku przez pierwsze trzy godziny uzbierał już ponad 22 tysiące reakcji.

