Dziś wracają skoki narciarskie, przed nami kwalifikacje i konkurs w Lahti. Gdzie i kiedy go je oglądać?

Niemal dwa tygodnie temu polscy skoczkowie narciarscy po raz ostatni stanęli do rywalizacji. Było to jeszcze w Zhangjiakou, podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Chinach. Teraz natomiast podopieczni Michala Doleżala udali się do Finlandii, do Lahti.

Skorki narciarskie. Polacy wystartują w Lahti

Z Państwa Środka nasi kadrowicze wrócili z niedosytem, wszak jedyny medal zdobył Dawid Kubacki. Zawodnik ten stanął na najniższym szczeblu podium. Bardzo bliski podobnego sukcesu był też Kamil Stoch, który jednak ostatecznie wylądował na czwartym miejscu w konkursie indywidualnym. Było to dla niego wielkie rozczarowanie.

Niepewna przyszłość Michala Doleżala

Najbliższe konkursy w skokach narciarskich będą ważne dla polskiej kadry jeszcze z jednego powodu. Wciąż waży się przyszłość trenera Doleżala, którego umowa kończy się wraz z obecnym sezonem zimowym. O jego losach mają w dużej mierze zadecydować wyniki w ostatnich tygodniach kampanii 2021/22.

Tajemnicą poliszynela jest jednak fakt, że PZN rozgląda się potencjalnym następcą Czecha. W gronie kandydatów są między innymi Maciej Maciusiak, Mika Kojonkoski, Alexander Pointner czy Ronny Hornschuh.

Kwalifikacje i konkurs indywidualny w Lahti. Kiedy i gdzie transmisja online i w TV?

Kwalifikacje i konkurs indywidualny w skokach narciarskich w Lahti. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 15:30 i będzie można je obejrzeć w Eurosporcie 1 oraz w serwisie player.pl. Z kolei główny konkurs o godzinie 17:00 będzie transmitowany również na antenie TVN-u.

