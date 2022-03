Po takich kwalifikacjach trudno o optymizm. Kamil Stoch rozczarował, Piotr Żyła najlepszy z Polaków

6 marca to już ostatni dzień rywalizacji w ramach turnieju Raw Air 2022. Tuż przed finiszem polscy kibice największe nadzieje pokładali w Kamilu Stochu, który do tej pory zajmował szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, a do trzeciego Karla Geigera tracił nieco ponad 10 punktów. Oprócz niego w prologu udział wzięło jeszcze pięciu innych Biało-Czerwonych.

Raw Air 2022. Wielkie szczęście Kacpra Juroszka

Tak jak poprzednio pierwszym z podopiecznych Michala Dolezala, który pojawił się na belce, był Kacper Juroszek. Młody zawodnik w sobotnich zawodach nie zakwalifikował się do głównego konkursu i tym razem też było mu o to trudno. Skoczył bowiem zaledwie na 108 metra, za które przyznano mu 91,8 punktu, choć trzeba pamiętać, że w momencie jego skoku warunki atmosferyczne były zdecydowanie niekorzystne.

Ostatecznie wszedł do pięćdziesiątki, ponieważ fatalnie skoczył Johann Forfang i dzięki temu wypchnął naszego kadrowicza na miejsce gwarantujące awans. Później niespodziewanie źle pofrunął także Stephan Leyhe i też nie przeszedł do konkursu.

Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki przeciętni, ale z kwalifikacją

Drugim Polakiem w kolejności był Jakub Wolny, który niedawno zmienił w kadrze A Stefana Hulę. Dzięki temu, że skoczył 116 metra i uzyskał 106,5 punktu, a do tego dostał rekompensatę za wiatr, wywalczył awans do głównych zawodów. Przyzwoicie poradził sobie także Paweł Wąsek, który po swojej próbie wskoczył na pierwsze miejsce. Później oczywiście został zepchnięty w dół klasyfikacji, ale 114,8 po locie na 122,5 metra pozwoliło mu przejść do kolejnego etapu niedzielnych zawodów Raw Air.

Kolejne starty nie przebiegały tak płynnie, jak na początku konkursu, ponieważ wiatr mocno dawał się we znaki i miał duży wpływ na wyniki reprezentantów poszczególnych krajów. W końcu jednak na belce pokazał się Dawid Kubacki, który osiągnął tylko plan minimum, czyli awans. Trzynasty do tej pory zawodnik w klasyfikacji generalnej uzyskał zaledwie 108,7 „oczka” i zajął daleką lokatę.

Piotr Żyła najlepszy z Polaków, Kamil Stoch rozczarował

Następnie zaraz po sobie skakali Piotr Żyła i Kamil Stoch. „Wiewiór” może nie zaprezentował się idealnie, ale i tak oddał najlepszy skok ze wszystkich Biało-Czerwonych. 118,3 punktu oraz 124 metry pozwoliły mu ostatecznie zająć dziewiątą pozycję w całej stawce.

Z kolei trzykrotny mistrz olimpijski mocno rozczarował. Komentatorzy sugerowali, że przeszkodził mu wiatr, który faktycznie tuż przed jego próbą był bardzo niekorzystny. Abstrahując jednak od warunków. Stoch i tak spisał się słabo, bo tak trzeba ocenić skok wyceniony zaledwie na 97 „oczek”. W efekcie spośród Polaków okazał się lepszy tylko od niedoświadczonego Juroszka.

W prologu pierwszą lokatę zajął Karl Geiger, drugą Stefan Kraft, a trzeci był Clemens Aigner.

Czytaj też:

Amerykańska koszykarka aresztowana w Rosji. Może zostać więźniem politycznym