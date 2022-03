Szykuje się rewolucja w skokach narciarskich. Wkrótce może powstać nowa konkurencja

Mistrzostwa świata w lotach są pierwszymi w tym sezonie konkursami na skoczni mamuciej. Mimo rangi zawodów do rywalizacji drużyn zgłosiło się tylko siedem ekip, a na starcie zabraknie m.in. zawieszonych Rosjan, Szwajcarów czy Amerykanów, którzy w obliczu zakażenia koronawirusem wykrytego u Deckera Deana mieli problem ze skompletowaniem drużyny.

Skoki narciarskie. Czekają nas konkursy duetów?

Tego typu sytuacje stawiają pod znakiem zapytania przyszłość dyscypliny. Jak się okazało, dyrekcja Pucharu Świata poszukuje już nowych rozwiązań. – Jesteśmy w zaawansowanej dyskusji na temat wprowadzenia do PŚ konkursów duetów. To możliwe nawet kolejnej zimy, jeżeli wszystko dopracujemy. Plan zakłada, że kadry mogłyby wystawić nawet dwie lub trzy takie pary, przy czym punkty do klasyfikacji Pucharu Narodów zdobywałaby wyłącznie najsilniejsza danego dnia – zdradził dyrektor PŚ Sandro Pertile cytowany przez tvpsport.pl.

Z zapowiedzi Włocha wynika, że jednocześnie w kalendarzu PŚ znajdowałyby się tradycyjne konkursy czteroosobowych zespołów, a rywalizacja duetów funkcjonowałaby równolegle. Niewykluczone, że zawody męskich duetów zostałyby połączone z konkursami kobiet, a wraz z rozwojem nowej konkurencji dopuszczono by do startu pary złożone z kobiety i mężczyzny.

Przypomnijmy, konkurs drużynowy na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund odbędzie się w niedzielę 13 marca. Rywalizację zespołów poprzedzą zmagania indywidualne, a mistrza świata wyłonią aż cztery serie konkursowe przeprowadzone w piątek i sobotę.

