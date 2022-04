Doleżal zdradził, co sądzi o swoim możliwym następcy w kadrze Polski. Tak ocenił Thurnbichlera

Na razie nie wiadomo, kto będzie prowadził drużynę polskich skoczków narciarskich w następnym sezonie. Po zakończeniu tego 2021/22 jasne stało się wyłącznie to, że nie zrobi tego Michal Doleżal. Czeski szkoleniowiec i Polski Związek Narciarski nie dogadali się i nie byli zadowoleni z tego, jak ta sprawa została rozwiązana. Być może zastąpi go Thomas Thurnbichler.

Michal Doleżal chwali Thomasa Thurnbichlera, potencjalnego trenera polskiego skoczków

Ten młody trener został już nawet poniekąd ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski przez Apoloniusza Tajnera. Prezes PZN wypowiadał się o nim tak, jakby Austriak już podpisał kontrakt, zdradzał szczegóły nadchodzącej współpracy. Niedługo potem jednak na stronie internetowej naszej federacji ukazał się komunikat dementujący informacje, którymi podzielił się Tajner. Napisano w nim jedynie, że faktycznie rozmowy z Thurnbichlerem trwają.

Sam 33-letni trener generalnie zbiera dobre recenzje i wydaje się, że prędzej czy później faktycznie zostanie mianowany następcą Michala Doleżala. W „Przeglądzie Sportowym” czytamy, jak sam Czech zapatruje się na to, iż właśnie ten trener mógłby zostać jego następcą.

– Słyszałem o tym w Planicy, pisało się w mediach. Nie znam się z nim dobrze prywatnie, ale z tego co słyszałem, to naprawdę będzie bardzo dobry trener. To jego pierwsze takie doświadczenie, ale ma szansę. Musi tylko to odpowiednio poukładać. Ma najlepszych zawodników na świecie i musi to wykorzystać – stwierdził dotychczasowy szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

