Wojewódzki zapytał Dawida Kubackiego o kolegę z drużyny. Rozbrajająca odpowiedź skoczka o jego pasji

Piotr Żyła to jeden z najbardziej ekscentrycznych oraz intrygujących polskich sportowców. W programie u Kuby Wojewódzkiego na temat skoczka narciarskiego wypowiedział się jego kolega z reprezentacji Polski, czyli Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki zapytany przez Kubę Wojewódzkiego o Piotra Żyłę

Wraz z nadejściem kwietnia bieżącego roku zakończył się zimowy sezon 2021/22 w skokach narciarskich. Dla Biało-Czerwonych był to bardzo intensywny okres, zwłaszcza że brali oni udział również w zimowych igrzyskach olimpijskich. Dopiero teraz podopieczni Michala Doleżala, a obecnie Thomasa Thurnbichlera mają więcej czasu na inne aktywności, jak choćby udzielanie wywiadów.

Dość wyjątkową rozmowę przeprowadził wspomniany już Kubacki. Tegoroczny medalista ZIO musiał odpowiedzieć na kilka nietuzinkowych pytań między innymi o swojego kolegę z kadry. Wojewódzki wspomniał, że Żyła powinien otrzymać swój autorski program w jakiejś telewizji. Skoczek skomentował to w żartobliwy sposób – Ja go znam na co dzień… Nie wiem, ktoś by wytrzymał taki program – ośmiał się.

Dawid Kubacki o pasji Piotra Żyły do gry na gitarze

Prowadzący naturalnie podchwycił temat i starał się go drążyć. W efekcie Kubacki opowiedział w szczegółach, jak wygląda czas spędzany wspólnie z „Wiewiórem” na kolejnych zgrupowaniach. – On jest nieobliczalny pod względem swojej osobowości oraz zachowania – wypalił.

Medalista olimpijski podkreślił, że Żyła ma osobliwe hobby, którym jednak potrafi zirytować pozostałych kolegów po fachu. – Ostatnio był u ciebie z gitarą. On ją męczy na wszystkich obozach. Jak masz pokój obok niego, to od 6-7 rano do 11 wieczorem słuchasz tego non stop – wyznał Kubacki z wyraźnym uśmiechem na twarzy.

