To wyróżnia Thurnbichlera spośród innych. Tajner ocenił trenera Polaków

Właśnie rozpoczął się zimowy sezon 2022/23 w skokach narciarskich. Po nieudanym poprzednim roku w reprezentacji Polski zmienił się trener – Michala Doleżala zastąpił Thomas Thurnbichler. Zatrudnienie Austriaka w tej roli było zaskakujące, ale po kilku miesiącach pracy można już mniej więcej ocenić, czy decyzja o powierzeniu mu pieczy nad zespołem Biało-Czerwonych była słuszna. Zrobił to między innymi Apoloniusz Tajner w rozmowie z serwisem sportowefakty.wp.pl.

Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner ocenił Thomasa Thurnbichlera

Według niego często jest tak, że zmiana szkoleniowca budzi w zespole większą motywację i wiarę w siebie. Zdaniem byłego prezesa PZN tak właśnie stało się w przypadku naszych skoczków i Thurnbichlera. – Austriak potrafił wkomponować się do drużyny, wprowadził zmiany w treningu technicznym, motorycznym i mentalnym i to zawodnicy zaakceptowali – pochwalił go.

Warto bowiem pamiętać, że następca Michala Doleżala jest wciąż bardzo młodym człowiekiem jak na zawód, który wykonuje. Ma dopiero 33 lata, czyli jest młodszy od dwóch liderów naszej kadry – Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego. Początkowo wiele osób martwiło się, czy w związku z tym trener i zawodnicy znajdą wspólny język, ale szybko okazało się, że z tego tytułu nie było żadnych problemów.

– To szkoleniowiec nowej generacji – nie ma wątpliwości Tajner. Podkreślił on również, iż Austriak ma znacznie inny styl pracy niż Stefan Horngacher czy Mika Kojonkoski, ale za to posiada inną, równie ważną cechę. – Wnosi efekt świeżości, nieco innych metod. Ma też świetną osobowość – podkreślił.

