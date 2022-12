Dzisiaj skoki narciarskie w Titisee-Neustadt. O której godzinie konkurs? Transmisja online

Po imponującym początku sezonu, kiedy to Dawid Kubacki wygrał dwa konkursy w Wiśle, Polacy nieco słabiej zaprezentowali się w Ruce. Miejsce na podium wywalczył jedynie Piotr Żyła, który pierwsze zawody w Finlandii ukończył na trzeciej pozycji. Kubacki w Ruce wprawdzie był czwarty i szósty, ale i tak udało mu się zachować plastron lidera klasyfikacji generalnej. Nieźle spisywał się Kamil Stoch, a jego lokaty w drugiej dziesiątce dają nadzieję na to, że trzykrotny mistrz olimpijski wraca do wysokiej formy.

Puchar Świata. Rywalizacja przenosi się do Titisee-Neustadt

Biało-Czerwoni o kolejne punkty Pucharu Świata powalczą w Titisee-Neustadt, gdzie odbędą się w sumie trzy konkursy: dwa indywidualne (w piątek i niedzielę) i jeden mikst (w sobotę). Kibice polskich skoczków duże nadzieje wiążą szczególnie z indywidualnymi startami, ponieważ już podczas serii treningowych Kubacki potwierdził, że znajduje się w świetnej dyspozycji.

Mistrz świata z Seefeld wygrał wszystkie trzy czwartkowe treningi, a na drugim z nich poszybował aż na odległość 143 m. Dobrze radził sobie także Stoch, który był kolejno 9., 13. i 7. Żyła z kolei zajmował 15., 23. i 4. miejsce. Oprócz trzech liderów naszej kadry na starcie piątkowych kwalifikacji staną jeszcze Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Tomasz Pilch.

O której dziś skoki narciarskie? Transmisja online

Kwalifikacje do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt rozpoczną się o godz. 10:00. Początek zawodów zaplanowano z kolei na godz. 11:45. Kwalifikacje będzie można śledzić na antenie Eurosport 1 oraz w serwisie Player, z kolei konkurs będzie transmitowany przez TVN, Eurosport 1 oraz wspomniany Player.

