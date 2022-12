Kamil Stoch o występie w Titisee-Neustadt. Wymownie skomentował swój skok

W piątek odbył się indywidualny konkurs w Titisee-Neustadt na skoczni HS 142. Zwycięzcą został Anze Lanisek, drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Karl Geiger. Piotr Żyła był szósty a Paweł Wąsek czternasty.

Dramat Kamila Stocha w pierwszej serii

Do konkursu nie zakwalifikował się Kamil Stoch, który w pierwszej serii musiał oddać skok po kilkuminutowej przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami. Trzykrotny mistrz olimpijski uzyskał tylko 119.5 metra z podwyższonego rozbiegu, co dało mu 40. lokatę. Tym samym legendarny polski skoczek nie zakwalifikował się do drugiej serii.

Stoch: W ogóle nie idą mi tu skoki

Po konkursie Kamil Stoch wypowiedział się na temat tego konkursu na antenie Eurosportu. Polski skoczek przyznał, że aktualnie ma problem z formą. – W ogóle nie idą mi tu skoki – stwierdził, dodając, że jest mu tego żal.

Niby robię krok do przodu, a dziś czuję się, jakbym zrobił dwa kroki wstecz – przyznał.

Kamil Stoch zdradził, że od środka go wszystko „rozszarpuje”, ale jak dodał, z drugiej strony musi zachować spokój i cierpliwość. – Trzeba to jakoś wytrzymać – zapewnił.

Trudny początek sezonu dla Kamila Stocha

Sezon 2022/2023 kiepsko rozpoczął się dla reprezentanta Polski. Podczas konkursu w Wiśle został zdyskwalifikowany, w Ruce miał problemy z techniką skoku, a teraz nie zakwalifikował się do drugiej serii. Na szczęście Stoch szybko będzie miał szansę, by się zrehabilitować i zapomnieć o poprzednich kiepskich występach. Już w sobotę 10 grudnia w Titisee-Neustadt odbędzie się konkurs drużyn mieszanych HS 142, a w niedzielę skoczkowie zmierzą się w kolejnym konkursie indywidualnym.

