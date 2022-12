Słynny trener nie wierzy w dominację Kubackiego. Wskazał, kto może go pokonać

Forma Dawida Kubackiego jest godna podziwu. Polski skoczek zwyciężył w trzech z sześciu konkursach bieżącego Pucharu Świata, co czyni go liderem klasyfikacji generalnej. Niestety Polak nie może pochwalić się dużą przewagą nad drugim Anze Laniskiem (54 pkt), na co wpłynęła przede wszystkim dyspozycja 32-latka podczas konkursu w fińskiej Ruce, gdzie zajął 6. pozycję. Brak całkowitej dominacji Polaka sprawił, że nie wszyscy wierzą w to, iż będzie cały czas wygrywać.

Trener Norwegów wierzy, że można pokonać Dawida Kubackiego

Tuż za Anze Laniskiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata plasują się: Stefan Kraft (377 pkt), Halvor Egner Granerud (321 pkt) i Piotr Żyła (272 pkt). W Titisee-Neustadt Dawid Kubacki nie dał szans przeciwnikom, oddając skoki na odległość 139,5 oraz 143 metrów.

Najbliższe zawody odbędą się w Engelbergu i wiele wskazuje na to, że Polak będzie ich faworytem, choć nieco inne spojrzenie na tę sytuację ma Alexander Stoeckl, selekcjoner Norwegów.

– Oczywiście Kubacki jest w tej chwili bardzo mocny. Zawsze był bardzo mocny, jeśli chodzi o wyjście z progu i to nadal jest jego wielki atut, ale teraz on też dużo wydajniej leci. To facet do pokonania – powiedział Austriak w rozmowie ze sport.pl.

On może pokonać Dawida Kubackiego

Selekcjoner reprezentacji Norwegii nie widzi w Dawidzie Kubackim takiego samego dominatora, jakimi w ostatnich latach byli Kamil Stoch, Ryoyu Kobayashi i Halvor Egner Granerud. Alexander Stoeckl jest przekonany, że ostatni z wymienionych, czyli jego podopieczny, może okazać się lepszy od Polaka.

– Halvor pokazuje bardzo dobre skoki. Tymi najlepszymi może pokonywać Kubackiego. Na razie jego skoki są jeszcze zbyt zmienne, dlatego widzimy też takie, jak w drugiej serii w niedzielę – dodał Austriak.

